1:e socialsekreterare - Individ- och familjeomsorgen
Uppvidinge kommun, IFO / Socialsekreterarjobb / Uppvidinge
2026-04-21
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!
Arbetsuppgifter
Som 1:e socialsekreterare har du en central roll i verksamheten och fungerar som ett stöd till enhetschefer och kollegor i det dagliga arbetet. Du bidrar till att säkerställa rättssäker handläggning, god kvalitet i utredningar samt en likvärdig och professionell myndighetsutövning.
I rollen ansvarar du främst för områden inom vuxen, såsom våld i nära relation, missbruk, ekonomiskt bistånd samt boendestöd inom socialpsykiatrin. Du arbetar nära verksamheten och stöttar socialsekreterare i komplexa ärenden, samtidigt som du bidrar till utveckling och kvalitetssäkring. Du samarbetar nära 1:e socialsekreterare inom barn och familj. Vi arbetar personcentrerat och stor vikt läggs på nära samverkan mellan våra enheter vilket innebär att det i din tjänst ingår även att hantera barn och familjeärenden. Vi arbetar teambaserat över enhetsgränserna, speciellt i våldsärenden för att få en helhetsbild av familjens situation. Huvudsyftet är att ha en individ och en familj i centrum för att öka kvaliteten i det sociala arbetet. Detta ser vi i sin tur skapar en större arbetstillfredsställelse och bättre progression i ärenden.
Uppgifter som ingår i uppdraget är:
• Handleda och stödja socialsekreterare i det dagliga arbetet
• Säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i utredningar och beslut
• Fungera som metodstöd i komplexa ärenden
• Ansvara för och utveckla arbetet inom våld i nära relation, missbruk, ekonomiskt bistånd och socialpsykiatri
• Delta i och driva utvecklings- och förbättringsarbete
• Samverka med interna och externa aktörer
• Vara ett stöd till enhetscheferna i operativa frågor
• Teambaserad samverkan med 1:e socialsekreterare inom Barn och familjKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen
• Flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen
• God kunskap om aktuell lagstiftning
• Erfarenhet av att handleda eller arbetsleda kollegor
Det är meriterande om du har erfarenhet av utvecklingsarbete och förändringsledning.
För att lyckas i rollen är du trygg i din yrkesroll, har ett gott omdöme och förmåga att fatta välgrundade beslut. Du har förmågan att visa ett positivt förhållningssätt och vara lugn även i situationer där det uppstår en hög arbetsbelastning. Du är pedagogisk, kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende och goda samarbeten. Du är strukturerad, flexibel och har god förmåga att prioritera i ett ibland högt arbetstempo.
Mycket stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Vi använder verksamhetssystemet Lifecare.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du är med och utvecklar verksamheten och gör skillnad för människor i utsatta livssituationer. Du blir en del av engagerade arbetsgrupper med hög kompetens och ett gott arbetsklimat. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och inflytande över verksamhetens utveckling.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320837".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Uppvidinge kommun
364 42 LENHOVDA
För detta jobb krävs körkort.
Uppvidinge kommun, IFO
Enhetschef Vuxen och LSS
Magdalena Nowakowska Magdalena.nowakowska@uppvidinge.se 047447274
