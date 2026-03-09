1:e Kock till Kollektivkrogen Hopkoket - Ost & Deli
2026-03-09
Vill du vara med och forma ett kök där kvalitet, hantverk och gemenskap står i centrum?
Hopkoket är en mindre restaurang och ost- och delikatessbutik med inspiration från det franska bistroköket. Nu söker vi en 1:e kock som vill ta en central roll i köket tillsammans med vår kökschef.
Hos oss är du både operativ kock och arbetsledare under ditt pass. Du är en drivande kraft i produktionen, säkerställer kvalitet i varje rätt och bidrar till att skapa ett kök som arbetar effektivt, strukturerat och med arbetsglädje.
I rollen kommer du att:
Laga mat och leda arbetet i köket under ditt pass
Arbeta tillsammans med kökschefen kring meny, råvaror och arbetssätt
Säkerställa kvalitet, tempo och struktur i service
Bidra till god planering, svinnkontroll och food cost
Skapa en positiv och professionell arbetsmiljö i köket
Vi arbetar med få rätter, tydlig identitet och hög repeterbarhet i vår gastronomiska profil.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från restaurangkök
Trivs i en operativ roll och gillar att ta ansvar
Är strukturerad, lösningsorienterad och samarbetsinriktad
Har intresse för franskinspirerad matlagning
Hos oss får du en viktig roll i ett engagerat kollektiv där du, tillsammans med kökschefen, är med och utvecklar både kök och koncept.
Tjänsten
Heltid (ca 40 timmar/vecka)
Schemalagd arbetstid dag/kväll varannan vecka
Lön enligt överenskommelse och kollektivavtal
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7349293-1880132". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ps Partner AB
(org.nr 556816-1961), https://www.pspartner.se
Johan Willins gata 6 (visa karta
)
416 64 GÖTEBORG Arbetsplats
PS Partner Jobbnummer
9783798