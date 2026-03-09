1:e Kock till Kollektivkrogen Hopkoket - Ost & Deli

Ps Partner AB / Kockjobb / Mölndal
2026-03-09


Visa alla kockjobb i Mölndal, Göteborg, Partille, Härryda, Kungsbacka eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ps Partner AB i Mölndal, Göteborg, Partille, Härryda, Kungsbacka eller i hela Sverige

Vill du vara med och forma ett kök där kvalitet, hantverk och gemenskap står i centrum?
Hopkoket är en mindre restaurang och ost- och delikatessbutik med inspiration från det franska bistroköket. Nu söker vi en 1:e kock som vill ta en central roll i köket tillsammans med vår kökschef.
Hos oss är du både operativ kock och arbetsledare under ditt pass. Du är en drivande kraft i produktionen, säkerställer kvalitet i varje rätt och bidrar till att skapa ett kök som arbetar effektivt, strukturerat och med arbetsglädje.
I rollen kommer du att:

Laga mat och leda arbetet i köket under ditt pass

Arbeta tillsammans med kökschefen kring meny, råvaror och arbetssätt

Säkerställa kvalitet, tempo och struktur i service

Bidra till god planering, svinnkontroll och food cost

Skapa en positiv och professionell arbetsmiljö i köket

Vi arbetar med få rätter, tydlig identitet och hög repeterbarhet i vår gastronomiska profil.
Vi söker dig som:

Har erfarenhet från restaurangkök

Trivs i en operativ roll och gillar att ta ansvar

Är strukturerad, lösningsorienterad och samarbetsinriktad

Har intresse för franskinspirerad matlagning

Hos oss får du en viktig roll i ett engagerat kollektiv där du, tillsammans med kökschefen, är med och utvecklar både kök och koncept.
Tjänsten

Heltid (ca 40 timmar/vecka)

Schemalagd arbetstid dag/kväll varannan vecka

Lön enligt överenskommelse och kollektivavtal

Välkommen med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7349293-1880132".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ps Partner AB (org.nr 556816-1961), https://www.pspartner.se
Johan Willins gata 6 (visa karta)
416 64  GÖTEBORG

Arbetsplats
PS Partner

Jobbnummer
9783798

Prenumerera på jobb från Ps Partner AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ps Partner AB: