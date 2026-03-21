1:a servis under sommarsäsong sökes till Hotel Tylösand
2026-03-21
Hotel Tylösand är västkustens mest personligt utformade resort med inriktning på inspiration och välbefinnande. Här kombineras designledande hotellboende med kreativa konferenser, innovativa och högklassiga restauranger, branschledande spa, ett pulserande nöjesliv och Sveriges största konstgalleri med inriktning på fotokonst. Allt med den vidsträckta Tylösandsstranden precis utanför.
På Hotel Tylösand behöver man inte välja mellan fun och fine dining. Allt som tillagas har inriktning på närproducerat, smakrikt, vällagat och råvaror av högsta klass. Under sommarsäsongen öppnar vi upp våra fyra, innovativa och högklassiga restauranger som erbjuder allt ifrån magnifik symfoni till het rock'n'roll.
Vi är ett grymt team som behöver förstärkning under sommarsäsongen. Du brinner för service, mat och dryck, vill ge våra gäster det lilla extra och känner för att utvecklas - för det kommer du att göra hos oss. Vi har fyra restauranger med olika inriktningar: från sushi till tapas, pizza och à la carte.
Hos oss jobbar man stundtals i högt tempo i ett bra team och en miljö med fantastisk utsikt över hav och strand, där artister i världsklass och topp-DJ:s håller tempot uppe.
Vi söker nu 1:a servis med passion för service, mat och dryck. Vi är ett härligt team som tillsammans skapar livslånga minnen för varje gäst. Med 231 hotellrum, 30 konferenslokaler, flera restauranger och barer, nattklubb, spa och Sveriges största konstgalleri välkomnar vi gäster från hela världen. Vi söker dig som är kvalitetsmedveten, kan leverera på en hög nivå i alla situationer och har minst två års yrkesvana från servering.
Vi har en 7-dagars verksamhet vilket innebär att arbetstiden innefattar dagar, kvällar och helger. Du behärskar både svenska och engelska.
Välkommen med din ansökan!
2-4 års erfarenhet Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cheffle AB
(org.nr 559139-5024) Arbetsplats
Hotel Tylösand Jobbnummer
9811722