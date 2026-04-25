1:a Servis Till Sommarsäsongen & Tillsvidare Sökes Till Hotel Tylösand
Cheffle AB / Servitörsjobb / Halmstad Visa alla servitörsjobb i Halmstad
2026-04-25
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cheffle AB i Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Höganäs
eller i hela Sverige
Vad kan vara bättre än att få checka in på ett hotell och njuta av god mat, avslappning, fantastiska utsikter, nöjen och så vidare? Att få vara en del av det härliga gäng som gör allt detta möjligt, såklart.
På Hotel Tylösand är vi stolta över att gå till ett jobb där vi med gemensam energi bidrar till nöjda gäster som trivs, återkommer och tipsar andra om vår halländska pärla vid Kattegattstranden.
Hos oss jobbar man stundtals i högt tempo i ett bra team och en miljö med fantastisk utsikt över hav och strand, där artister i världsklass och topp-DJ:s håller tempot uppe.
Vi söker nu 1:a servis med passion för service, mat och dryck. Vi är ett härligt team som tillsammans skapar livslånga minnen för varje gäst. Med 231 hotellrum, 30 konferenslokaler, flera restauranger och barer, nattklubb, spa och Sveriges största konstgalleri välkomnar vi gäster från hela världen. Vi söker dig som är kvalitetsmedveten, kan leverera på en hög nivå i alla situationer och har minst två års yrkesvana från servering.
Vi har en 7-dagars verksamhet vilket innebär att arbetstiden innefattar dagar, kvällar och helger.
Vi erbjuder både tjänster för sommarsäsongen och tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning med sysselsättningsgrad om minst 80% eller enligt överenskommelse.
DU TAR HAND OM GÄSTERNA, VI TAR HAND OM DIG
Som medarbetare på Hotel Tylösand har du tillgång till en lång rad förmåner som t ex fritt spa och gym, personalrabatter på spaprodukter och behandlingar - vid restaurangbesök, avhämtning eller hotellövernattning gäller personalrabatten dessutom för hela familjen.
Vi tryggar tiden efter arbetslivet med avsättning till tjänstepension och har självklart kollektivavtal med Visita, Hotell- och restaurangfacket samt Unionen.
Dessutom har vi ett lojalitetsprogram du får ta del av som fastanställd hos oss. Och självklart har du alla möjligheter att karriär utvecklas eller vidareutbilda dig här.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan via Cheffle redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cheffle AB
(org.nr 559139-5024)
Tylöhusvägen 28
)
Hotel Tylösand Jobbnummer
Hotel Tylösand Jobbnummer
9875943