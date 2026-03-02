1a Linjens Chef Tvätteriet - Regionservice, Region Kalmar län
Telin Rekrytering & Konsult AB / Administratörsjobb / Västervik Visa alla administratörsjobb i Västervik
2026-03-02
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Telin Rekrytering & Konsult AB i Västervik
, Oskarshamn
, Borgholm
, Norrköping
, Kalmar
eller i hela Sverige
Är du en driven och trygg chef med genuint intresse för människor? Trivs du med ett aktivt arbete och stor variation? Då har vi en spännande möjlighet för dig! Vi söker chef till Tvätteriet i Västervik!Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Är du en driven och trygg chef med genuint intresse för människor? Trivs du med ett aktivt arbete och stor variation? Då har vi en spännande möjlighet för dig! Vi söker chef till Tvätteriet i Västervik!
I rollen har du personalansvar för 30 medarbetare, med befattningar såsom tvättbiträde, tvättmaskinskötare och maskin- och textilansvarig.
Enhetens uppdrag är att tillhandahålla rena textilier till Region Kalmar läns verksamheter, allt från personal- och patientkläder till handdukar och lakan. Du har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar och ansvarar därmed för ledning, planering, uppföljning och förbättring. Du ingår i ledningsgruppen för basenheten logistik och rapporterar till basenhetschefen.
Vi erbjuder dig en varierad roll med ett engagerande och inspirerande uppdrag där du i nära samarbete med dina medarbetare och interna kunder skapar förutsättningar för säkrare vård och god tillgänglighet. Vår målsättning är att ständigt utveckla vår verksamhet och att förbättra kvaliteten och effektiviteten i våra processer.
Om dig
Du har en för uppdraget relevant högskoleutbildning och/eller flera års erfarenhet av arbete i ledande befattning, alternativt annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet från producerande verksamhet är meriterande.
Vi söker dig som är trygg i rollen som chef och ledare, lyhörd för medarbetarnas behov och tydlig i sin kommunikation. Du leder med både hjärta och hjärna, och har modet att fatta beslut även i utmanande situationer.
Med ett starkt inre driv och tålamod skapar du förutsättningar för långsiktig utveckling - både för dina medarbetare och för verksamheten som helhet.
Du arbetar strukturerat, håller riktning och är handlingskraftig när det krävs. Du tror på delaktighet och engagemang, och vet att goda resultat byggs tillsammans. Hos dig finns ett genuint intresse för att utveckla, förbättra och göra skillnad.
Du har positiv grundsyn och agerar utifrån Region Kalmar läns värdegrund med ett öppet, engagerat och kunnigt ledarskap. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. I Region Kalmar län arbetar vi med och utbildar våra chefer inom det utvecklande ledarskapet (UL). Det kännetecknas av att man är ett föredöme, visar personlig omtanke och inspirerar och motiverar sina medarbetare.
Läs gärna mer om det här: Ledare och chef | Region Kalmar Län
Eftersom resor över länet ingår i ditt arbete ska du inneha B-körkort.
Din framtida arbetsplats
Vår basenhets huvuduppgift är att på ett smidigt och effektivt sätt tillhandahålla hjälpmedel, förbrukningsvaror, sjukvårdsmateriel och textilier för Region Kalmar läns olika verksamheter. Bredden i vårt uppdrag ger dig möjligheten att jobba med spännande innehåll, människor och projekt. På basenheten logistik är vi 120 medarbetare varav 30 av dessa medarbetare tillhör Tvätteriet. Vi är en del av Regionservice, som är 500 medarbetare med specialkompetens inom flera olika yrkesområden. Tillsammans ansvarar, utför och utvecklar vi servicetjänster för Region Kalmar läns verksamheter.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Fackliga företrädare:
• Arbetsplats- och skyddsombud - Johnny Råhlin, 010-358 64 02
• Kommunal - Larita Vigander, 010-358 62 30
• Vision - Britt Wimarsson, 010-358 61 68
Hur du ansöker
I denna rekrytering samarbetar Region Kalmar län med Telin Rekrytering & Konsult och du söker tjänsten via www.telinrekrytering.se
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av den nya lagstiftningen GDPR. För att din ansökan skall vara giltig, vänligen registrera dig och ansök via vår hemsida.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linda Petersson på telefon 070-377 45 74 eller e-post linda@telinrekrytering.se
Funderar du på att flytta till Kalmar län kan det vara bra att känna till att det finns extra stöd och vägledning att få. På flyttahit.nu kan du bland annat läsa mer om regionen, våra kommuner, se lediga bostäder och få en kontaktperson. Flyttahit.nu är ett samarbete mellan Kalmar läns kommuner och Region Kalmar län.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telin Rekrytering & Konsult AB
(org.nr 559405-4529), https://telinrekrytering.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9771758