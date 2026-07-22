1:a linjens chef till Tvätteriets produktion, Fredriksberg
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2026-07-22
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Fredriksbergstvätten står inför en spännande utvecklingsfas där vi kommer bygga ett nytt automatiserat tvätteri tillsammans med Region Värmland. Bergslagstvätten kommer 2029 flytta in i det nya automatiserade tvätteriet.
Regionservice uppdrag är att leda, utföra, utveckla och effektivisera servicetjänster tillsammans med verksamheter inom Region Dalarna i samverkan med regionens kommuner eller genom samarbete med externa aktörer. Det gör vi inom serviceområden som t.ex. fastighetsdrift, kost & måltid, logistik, lokalvård och tvätt. Regionservice har ca 570 medarbetare och omsätter ca 500 MSEK. Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001.
Vår målsättning är att utifrån kundens behov ge den bästa tvätt- och textilservicen som kan erbjudas på marknaden. Det innebär att:
Vi är en viktig del i vårdkedjan
Vi har kunskap och förståelse för kundens förutsättningar och behov
Vi driver en modern och rationell tvättinrättning
Vi är kostnadseffektiva
Vi har professionell service jämförbar med de allra bästa
Vi har så liten miljöpåverkan som möjligt i vårt arbete
Vi följer upprättat kvalitets- och miljösystem och ser förbättringsåtgärder som ett medel för en säkrare produktion för att nå god och uthållig lönsamhet
Vi granskar kvalitetssystemet genom interna revisioner för att ständigt kunna förbättra, upprätthålla och utveckla systemet.
Vi har personal som är engagerade, delaktiga , ansvarstagande och som jobbar med avvikelser och förbättringar som leder till att vi utvecklar verksamheten
Vill du bli en viktig del i detta betydelsefulla arbete?Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Du kommer till en organisation med lång tradition av service mot Hälso- och sjukvården, Tandvården och övrig kärnverksamhet, där beslutsvägarna internt inom Regionservice förvaltning är korta och där det finns gott om utrymme för egna initiativ. Din uppgift är att aktivt leda och utveckla verksamhetens dagliga produktion så att produktionsmål uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, med hög kvalitét och kundnöjdhet.
Du skall tillsammans med din närmste chefskollega ansvara och leda tvätteriets medarbetare i produktionen och du samarbetar tätt med chefskollegorna inom ledningsteamet. I din roll som 1:a linjens chef för ett av produktionsområdena på Fredriksbergstvätten koordinerar och utvecklar du tvätteriets verksamhet och servicetjänster med ett processorienterat synsätt, i syfte att främja kärnverksamheten och den totala koncernnyttan. Du rapporterar till produktionschefen och ingår i dennes ledningsgrupp.
I uppdraget ingår personal- och verksamhetsansvar samt följsamhet till givna ekonomiska budgetramar. I din ledarroll ligger också ett ansvar för din personals arbetsmiljö och trivsel samt ett fokus på deras utveckling, motivation och samarbetsförmåga och att alla arbetar utifrån Regionens värdegrund - Öppenhet, Respekt och Ansvar. Du sätter även tydliga mål och följer upp dessa.KvalifikationerKvalifikationer
Flera års erfarenhet av att jobba i en arbetsledande befattning inom tillverkande produktion alternativt verksamhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar.
Gymnasieutbildning eller motsvarande.
B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet.
Erfarenhet eller utbildning inom logistik/planering, produktion och/eller teknik.
Utbildning/kunskap inom kommunikation, ledarskap, arbetsrätt, arbetsmiljö och/eller annan erfarenhet som bedöms relevant.
Allmän datakunskap, exempelvis Officepaketet.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi är mycket stolta över vår företagskultur och söker därför dig som motiveras av att utveckla människor såväl som verksamhet. Vi ser även att du trivs med att både förvalta och utveckla. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värderingar. I rollen som 1:a linjens chef söker vi dig som har en känsla för struktur, planering och organisation. Vi ser även att du har ett coachande förhållningssätt, ett tillitsbaserat ledarskap samt en rak och tydlig kommunikationsstil. Vi söker dig som är närvarande och som vill arbeta för att dina medarbetare ska utvecklas och ta ansvar i sina roller på arbetsplatsen, samt för alla individers lika värde.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:616". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Regionservice Kontakt
Rekryterande chef
Jan Eriksson jan.b.eriksson@regiondalarna.se 023-490962 Jobbnummer
10009220