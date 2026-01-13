1:a linjens chef till avdelning 67, Medicinkliniken Mora
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Är du en person med gott och tydligt ledarskap som känner driv när medarbetare växer och verksamhet utvecklas? Vi söker nu en chef som tillsammans med erfarna och utvecklingsorienterade chefskollegor vill leda och driva våra vårdavdelningar framåt i ett delat ledarskap. Välkommen med din ansökan!
Medicinkliniken i Mora består av två vårdavdelningar, avd 50 och avd 67, med sammanlagt 40-talet vårdplatser. Avdelning 67 med bl a inriktning mot kardiologi, akut stroke och geriatrik. På avdelning 67 arbetar vi främst med inriktningarna kardiologi, stroke och rehabilitering. Medicinklinikens öppenvård består av hjärtmottagning, mag- och tarmmottagning, hematologimottagning, njur- samt dialysmottagning, öppenvårdsmottagning för polikliniska ingrepp/snabba återbesök, endoskopienhet samt diabetes-/endokrinmottagnigen. Kliniken är Spur-granskad och vi arbetar med ständiga förbättringar. Medicinkliniken i Mora delar akutmottagning/AVA och IVA med kirurg- och ortoped klinikerna. Här arbetar olika professioner tillsammans för patientens bästa och det gäller att vara flexibel i både tanke och handling.
1:a linjens chef till avdelning 67, Medicinkliniken MoraPubliceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en 1:a linjens chef som jobbar tillsammans med en kollega och har personalansvar för hela avdelning 67. Du samarbetar nära läkare, stödfunktioner och övriga chefer med stöd från HR, ekonomi och verksamhetsutvecklare med flera.
Som 1a linjens chef för vårdavdelning 67 ansvarar du tillsammans med en kollega för avdelningens dagliga drift, kvalitet och patientsäkerhet, ekonomi och produktion, personal och arbetsmiljö. Som avdelningschef kommer ni tillsammans i dialog med verksamhetschefen arbeta fram ert gemensamma arbetssätt och eventuell uppdelning av ansvarsområden. Ert huvudsakliga uppdrag är att leda, stödja och utveckla avdelningens omvårdnadsarbete i nära samverkan med medicinskt ansvarig läkare samt att stötta medarbetarna i deras utveckling och du skapar förutsättningar för ett gott arbetsklimat.
I den dagliga styrningen har du och dina chefskollegor ett delat ansvar, där ni tillsammans leder de båda avdelningarna (avd 50 och avd 67) med gemensamma riktlinjer, rutiner och stödjande funktioner. Samarbetet mellan avdelningarna är gott och präglas av enhetlighet och samverkan. Ledningsarbetet inom slutenvården inkluderar också nära samarbete med vårdnära service, vårdutvecklare/patientsäkerhetssamordnare, bemanningsassistent, vårdenhetsfarmaceuter/läkemedelsavdelningen samt medicinskt ledningsansvarig läkare. Därtill finns stabsfunktioner i form av HR-partner och controller för att stödja dig i rollen.
Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i klinikens ledningsgrupp, där du förväntas ta aktiv del i hela klinikens resultat och utveckling.
Tillsvidareanställning med en grundanställning samt med tidsbegränsat chefsförordnande som 1a linjens chef vid vårdavdelning.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
är leg. sjuksköterska alternativt har akademisk utbildning eller liknande
har tidigare erfarenhet som chef i en komplex organisation
Meriterande är
erfarenhet av att leda avdelningsarbete inom slutenvård
erfarenhet av internmedicinska specialiteter
erfarenhet av att framgångsrikt ha lett förändrings- och förbättringsarbete och att du tidigare arbetat med hälsoprofessioner.
erfarenhet av schemaläggning inom 24/7-verksamhet
erfarenhet av arbete i personalsystemet Heroma eller liknande
kompetens inom arbetsrätt
För att lyckas i rollen
är du trygg, lyhörd och flexibel samt har god samarbetsförmåga
är du tydlig och konsekvent i ditt sätt att leda och fördela arbetet och tar vara på medarbetarnas kompetens
är du kommunikativ och synlig med fokus på en rak och öppen dialog
är du van att arbeta självständigt och har förmågan att tänka strategiskt men också kunna hantera akut uppkomna situationer.
ser du kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor som viktiga och stimulerande uppdrag
är du mål- och resultatinriktad, med en god organisatorisk förmåga och lösningsfokus
har du ett öppet sinne och ser värdet i människors olikheter
