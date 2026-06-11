1:a linjens chef/samordnare till Mini-Maria Falun/Mora
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Administratörsjobb / Falun Visa alla administratörsjobb i Falun
2026-06-11
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Region Dalarnas Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) inom Division Psykiatri och Habilitering söker nu en enhetschef/samordnare till den nya länsgemensamma verksamheten Mini-Maria i Falun och Mora - lättillgängliga mottagningar för barn och unga upp till 21 år med riskbruk, skadligt bruk eller beroende, med eller utan psykiatrisk samsjuklighet. Här erbjuds du ett meningsfullt arbete med tydligt fokus på barn och unga, där du får möjlighet att vara med och bygga upp en ny verksamhet från grunden.
Mini-Maria bedrivs inom ramen för ett länsgemensamt samarbete mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner, där Falu kommun och Mora kommun är värdkommuner.
Vi söker nu en enhetschef/samordnare och verksamheten planerar startas under hösten 2026. I den här rollen får du en unik möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor från både kommun och region forma arbetssätt, samverkan och innehåll. Arbetet präglas av tvärprofessionellt teamarbete, tillit och samarbete, med goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling i takt med att verksamheten växer och utvecklas.
Mini-Maria är en lågtröskelverksamhet som erbjuder rådgivning, stöd och behandling till barn och unga samt deras närstående. Arbetet utgår från individens behov och bygger på evidensbaserade metoder och nationella riktlinjer.
Huvudmottagningarna i Falun och Mora kommer ha satellitmottagningar i Avesta och Älvdalen som bemannas regelbundet. Arbetet sker i tvärprofessionella team tillsammans med bland annat psykolog, sjuksköterska, barnmorska samt behandlare från kommunen.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Uppdraget är delat, där du kommer vara enhetschef för regionens personal i verksamheten, men även ha ett samordnaruppdrag för hela verksamheten där även kommunernas personal ingår. I rollen som enhetschef/samordnare kommer du arbeta med att säkerställa att verksamheten arbetar enligt verksamhetsplan, implementeringsplan och framtagna rutiner och tillsamman med personal identifiera förbättringsområden och lägga förslag på eventuella justeringar till styrgruppen för Mini-Maria. Du kommer även ha det övergripande ansvaret över kommunikationen med samverkansparter så som BUP, öppenvårdspsykiatrin vuxen, kommunerna, anhöriga med flera.
Arbetsuppgifter enhetschef
Som enhetschef för regionens personal kommer du ha ansvar för personalfrågor, arbetsmiljöfrågor samt ekonomi och uppföljning. Du har också övergripande ansvar för patientsäkerhet inom din enhet.
Arbetsuppgifter samordnare
Som samordnare för hela Mini-Maria är din huvuduppgift att se till att olika delar av verksamheten fungerar effektivt tillsammans, vilket innefattar att hantera kommunikation, planera tidsramar och se till att resurser används optimalt. Du säkerställer att alla samarbetar, planerar insatser och följer upp arbetet för att uppnå önskat resultat. Samordnaren ansvarar för den dagliga driften av verksamheten för både regionens och kommunens personal.KvalifikationerKvalifikationer
Leg Psykolog eller Leg Sjuksköterska
Tidigare erfarenhet av att ha arbetat som chef eller samordnare
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatri
Erfarenhet av arbete med barn- och unga och/eller riskbruk, skadligt bruk och beroende
Tidigare erfarenhet av att starta nya verksamheter och/eller utvecklingsarbete
KBT-steg 1
Utbildning och/eller erfarenhet av behandlingsmetoder som MI, MET, ÅP, MOVE, A-CRA, KBT eller liknande evidensbaserade metoder.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:318". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Utvecklingsledare
Carina Wadås carina.wadas@regiondalarna.se 073-221 67 61 Jobbnummer
9958635