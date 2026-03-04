1:a linjens chef, Gynekologimottagning Falun
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Kvinnosjukvården i Dalarna har totalt ca 250 anställda. Vår verksamhet består av både 24/7-vård samt flera mottagningar. 24/7-vården innefattar förlossnings- och antenatalavdelning samt BB/gyn-avdelningen. Våra mottagningar består av BB-mottagning och postpartummottagning, kuratorsmottagning, specialistmödravård samt gynekologisk mottagning i Falun och Mora. Den gynekologiska mottagningen i Falun bedriver akut jourverksamhet dagtid samt planerad gynekologisk läkar- och barnmorskemottagning. På mottagningen finns också en operationsavdelning, där vi utför inkontinens- och framfallsoperationer, behandling av cellförändringar och utför andra gynekologiska, polikliniska ingrepp. På mottagningen utförs 40% av Kvinnoklinikens kirurgiska ingrepp inom gynekologi. Sammanlagt tar vi emot över 20000 besök per år på våra öppenvårdsenheter i Falun.
1:a linjens chef, Gynekologimottagning Falun
Som 1:a linjechef för gynekologimottagning har du ansvar för 20 medarbetare. Vi söker dig som vill driva vår välfungerande och effektiva öppenvårdsenhet i Falun tillsammans med kompetenta och självständiga medarbetare. Du ser lösningar och använder dig av samarbete som en naturlig del av en fungerande verksamhet. Samarbete med gynekologimottagningen i Mora är en självklar del av verksamheten, men även samarbete med kvinnosjukvårdens övriga enheter, både mottagningar och 24/7-vården, är viktig. Kvinnosjukvården Falun-Mora är en gemensam länsklinik och vi skapar synergistiska effekter genom gemensamma utbildningsinsatser och möjligheter att lära av varandra. Vi arbetar för en bred kompetens hos samtliga medarbetare för att Kvinnokliniken som helhet ska vara så välfungerande som möjligt. Det är också viktigt att du är insatt och uppdaterad i produktions- och väntelistor för planering utifrån behov och tillgång. Som chef ska du leda, planera och samordna verksamheterna på den gynekologiska mottagningen. Du har också ansvar för bemanning, ekonomi och tillsammans med verksamhetschef och medicinskt ansvarig läkare på gynekologimottagning har du även ansvar för utvecklingen av mottagningen.
Som 1:a linjechef ingår du i ledningsgruppen för Kvinnokliniken och patienthotellet.
Legitimerad sjuksköterska.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbets- och organisationsförmåga, flexibilitet och förmåga att se helhetsperspektivet i kvinnosjukvårdens verksamhet. God kommunikativ förmåga, tydlighet och en positiv inställning till utveckling är också ett måste.
Meriterande:
Barnmorskeutbildning
Tidigare chefs- eller ledarerfarenhet, chefsutbildning
Meriterande:
