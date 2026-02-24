1:a linjens chef för läkarna vid Ortopediska kliniken Falu lasarett
2026-02-24
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Ortopedin i Dalarna är från 2026-01-01 samlat under en gemensam verksamhetschef. För att stärka ledarskapet och den taktiska nivån, söker vi nu en första linjens chef för läkarna på Ortopediska kliniken i Falun.
Ortopediska kliniken på Falu lasarett bedriver ortopedisk öppenvård och slutenvård. Verksamheten består av ortopedmottagningen, som tar emot 28 000 besök årligen, och två slutenvårdsavdelningar; en avdelning för akuta patienter och en avdelning för elektiva patienter - sammanlagt totalt 30 vårdplatser.
Ortopediska kliniken på Falu lasarett är uppdelad i 9 sektioner: trauma-, barn-, rygg-, axel-, hand-, höft-, två knäsektioner samt fotsektionen. Vi hanterar det mesta inom ortopedkirurgin. Nära samarbete sker med Op/An/IVA-kliniken och övriga kliniker på Falun lasarett samt med Ortopedkliniken i Mora. Utöver detta har vi ett nära samarbete med UAS, USÖ, samt Sarkomcentrum på KS. Ortopediska operationer sker på centraloperation, på den dagkirurgiska operationsavdelningen samt på ortopedmottagningens nybyggda operationssal, där mindre ingrepp utförs i lokalanestesi. Totalt utförs cirka 4500 ortopediska operationer per år på operationsavdelningarna.
1:a linjens chef för läkarna vid Ortopediska kliniken Falu lasarett
Publiceringsdatum 2026-02-24
Dina arbetsuppgifter
Ortopediska kliniken i Falun har en läkargrupp på cirka 40 medarbetare, och nyligen togs beslut att förstärka vår ledningsstruktur genom att tillsätta en första linjens chef för läkargruppen. Hos oss får du möjlighet att påverka, inspirera och leda ett team som bedriver högkvalitativ ortopedisk vård. Vår största utmaning för närvarande är vår tillgänglighet. Här har vi ett mål om att få våra väntelistor i balans så vi kan uppfylla vårdgarantin. Vi har dessutom fokus på att utveckla Dalaortopedin genom att förtydliga och förstärka samarbetet mellan klinikerna i Mora och Falun. Du kommer ha en viktig roll i att nå dessa mål. Du ingår i klinikens ledningsgrupp.
Uppdraget som första linjens chef för läkargruppen är ett tidsbegränsat förordnande som kombineras med en tillsvidareanställning som läkare på kliniken, där du förväntas delta i den kliniska verksamheten.
Du kommer att företräda Ortopediska kliniken både externt och internt och förväntas bidra med ett gott samarbete samt utveckling av och helhetssyn inom dalasjukvården och dess vårdprocess.
Du är chef för överläkare, specialistläkare och ST-läkare. Du rapporterar direkt till verksamhetschefen for Dalaortopedin. I rollen som läkarchef har du personal- och arbetsmiljöansvar, där exempelvis medarbetarsamtal, lönesamtal och hantering av rehabiliteringsärenden ingår. Du ansvarar även för bemanning och rekrytering av klinikens läkare. I rollen ingår även budgetansvar samt verksamhetsansvar där utveckling och uppföljning av verksamhetens mål är en viktig del.
Legitimerad läkare och specialist i ortopedi
Tidigare praktisk erfarenhet av ledarskap
God kommunikation och samarbetsförmåga
Mycket goda språkkunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Goda språkkunskaper i engelska
B-körkort
Meriterande:
Genomgången chef- och ledarskapsprogram
Tidigare erfarenhet av förändringsarbete
Erfarenhet från arbete inom ortopedi på annan ortopedisk klinik
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Fackliga kontaktuppgifter vid chefsrekrytering
Vision, vision.falun@regiondalarna.se
SACO, saco.dalarna@regiondalarna.se
Kommunal, kommunal.centralt@regiondalarna.se
Vårdförbundet, marion.vaeggemose@vardforbundet.se
Ledarna, ledarna.dalarna@regiondalarna.se
Läkarförbundet, linda.karsberg@slf.se Ersättning
