1:a linjens chef Barn- och ungdomsmedicin Dalarna avd 34, Falun

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
På avdelning 34 vårdas barn från 1 månads ålder till 18 år med olika typer av sjukdomar, både barnmedicinska såväl som kirurgiska och ortopediska. Här arbetar sjuksköterskor och undersköterskor i par och tar hand om hela spektrat av sjukdomar hos barn och ungdomar som har behov av sjukhusvård.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en till 1:a linjens chef som jobbar tillsammans med en kollega och har personalansvar för hela avd.
Exempel på egenskaper vi efterfrågar:
Du kommunicerar öppet och tydligt, vilket skapar trygghet i teamet.
Du samarbetar över gränser och bygger hållbara relationer.
Du stöttar medarbetare i deras utveckling och yrkesroller.
Du kan hantera snabba förändringar och fatta beslut under press.
Du är närvarande och tillgänglig för ditt team.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information:
Denna tjänst innebär tillsvidareanställning i din grundprofession med ett tidsbegränsat förordnande som chef i 4 år.
Kvalifikationer
Legitimerad sjukvårdsyrke eller annan adekvat sjukvårdsutbildning.
Tidigare chefserfarenhet
Goda kunskaper i svenska språket
Meriterande:
Meriterande:
Erfarenhet från barnsjukvård
