19 årig tjej i Haninge söker kvinnlig assistent
Move & Walk Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Haninge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Haninge
2026-06-02
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Move & Walk Sverige AB i Haninge
, Skövde
, Mariestad
, Nässjö
, Skara
eller i hela Sverige
Vi söker nu en personlig assistent till en glad 19 årig tjej som bor tillsammans med sina föräldrar i Haninge. Som personlig assistent är det viktig att du är flexibel och kan anpassa dig efter vår kunds behov. Du kommer att vara med henne på aktiviteter på upplevelsecentrum, Move & Walk träning och på badgruppen.
Vi söker dig som är kvinna och som helst har erfarenhet av att arbeta med barn. Du bör vara glad, driven och påhittig. Då kunden är infektionskänslig och ofta sjuk kommer du att hjälpa henne med inhalering och medicinering. Därför är ett önskemål att du har erfarenhet från vården men detta är inte ett krav. Vill du arbeta med människor, ha varierande arbetsuppgifter, stora utvecklingsmöjligheter och hög flexibilitet? Move & Walk Assistans erbjuder en trygg anställning, fortlöpande kompetensutveckling och förmåner som friskvårdsbidrag etc.
Tjänsten är ett extra jobb ca 15-20 timmar i veckan.
Passen ligger fördelat på dagtid helg och eftermiddagar vardagar
Då måste kunna uppvisa utdrag ut polisregistret så beställ ett så snart du kan om du skulle bli kontaktad för en intervju.
Företagsinformation
Move & Walk Personlig Assistans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Move & Walk Sverige AB
(org.nr 556549-5180), https://movewalk.tidvis.se/lediga_tjanster
Storgatan 70 (visa karta
)
171 52 SOLNA Arbetsplats
Move and Walk Sverige AB Jobbnummer
9943703