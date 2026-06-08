18-årig tjej i Göteborg söker ny assistent till sitt team!
Passal AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-06-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Passal AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vem är jag?
Jag är en tjej på 18 år som bor med min familj i centrala Göteborg. På grund av CP (cerebral pares) använder jag rullstol och behöver din hjälp för att göra min vardag enklare. Jag har ett lite otydligt tal, men med tid och tålamod kommer vi att förstå varandra bra! Du startar och slutar ditt arbetspass hemma hos mig. Jag tycker om att spela på min iPad och jag gillar också att spela in film eller ägna mig åt andra roliga projekt. Jag gillar att umgås med min assistent - vi kommer att ha kul tillsammans!
Vem är du?
Jag söker dig som är social, initiativrik och gärna i bra fysisk form eftersom vissa manuella förflyttningar kan behövas. Det är ett plus om du har erfarenhet som personlig assistent eller liknande, men det viktigaste är att vi trivs ihop och har roligt tillsammans! Eftersom jag gärna ser att du kan arbeta heldagar under skollov, passar detta jobb perfekt för en student.
Tjänstens upplägg:
Ca 1-2 vardagskvällar, per vecka, med möjlighet till helgpass på sikt. Arbetstiden på vardagar är kl 15.00-20:30.
På loven behöver du ha möjlighet att kunna lite jobba längre dagar, tid kl 10-20.30.
Tjänstens tillträde är omgående. Passal Assistans erbjuder alla anställda anpassade utbildningar, friskvårdsbidrag mm. Vi arbetar med löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Du som söker denna tjänst måste kunna visa upp en giltig ID-handling som pass eller nationellt ID (körkort ej giltigt) samt utdrag ur belastningsregistret vid intervjutillfället. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa upp ett giltigt arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd för att få arbeta hos oss.
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Välkommen med din ansökan!
Annonsens ref.nr: 2079
Ansvarig rekryterare: David Henriksson Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Passal AB
(org.nr 556599-8316)
Lilla Bommen 6 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9952726