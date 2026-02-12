16 årig kille I Gråbo söker ny assistent som älskar sport & ett aktivt liv
Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Alingsås
2026-02-12
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad.
Vi söker dig som brinner för att arbeta med barn. Vi ser gärna att du är spel/sportintresserad. Detta arbete är en tjänst som personlig assistent åt en pojke på 16 år som bor tillsammans med sin familj i Gråbo.
Pojken har ett stort hjälpbehov och behöver hjälp med allt i sin vardag. Han har epilepsi och autism. Spel och sport är stora intressen och vi ser gärna att du tycker om att hitta på aktiviteter inom detta.
Viktigt är att du är lugn, lyhörd med en stor empatisk förmåga och kunskap inom autism.
Vi söker dig som är:
Trygg
Lugn
Rökfri
Mogen
Ansvarstagande
Lyhörd
Har erfarenhet av barn
Har erfarenhet av epilepsi
Krav: Autismerfarenhet, Körkort och bil.
Vi söker dig som vill jobba ca 50%, eftermiddagar och helger. Finns möjlighet till nattpass.
Erfarenhet av barn, autism och vården är ett krav.
Merit: Har du erfarenhet av epilepsi är det meriterande. Vi ser gärna manliga sökanden!
