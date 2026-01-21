15årig tjej utanför Lysekil söker kvinnliga assistenter
Ågrenska AB (Svb) / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lysekil Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lysekil
2026-01-21
, Sotenäs
, Munkedal
, Orust
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ågrenska AB (Svb) i Lysekil
, Munkedal
, Uddevalla
, Stenungsund
, Tjörn
eller i hela Sverige
Om Ågrenska
Ågrenska är en unik, utvecklande mötesplats och ett nationellt kompetenscentrum. Vi bedriver olika verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras anhöriga samt professionella. Ågrenska ägs av Ågrenska Stiftelsen som är en icke vinstdrivande organisation. Som assistent på Ågrenska omfattas du av kollektivavtal, har rätt till ersättning för friskvård och får kontinuerlig utbildning i din roll som personlig assistent. Läs mer på www.agrenska.se
Vem är jag?
Jag är en glad och sprallig 15-årig tjej som har behov av assistenter dygnet runt på grund av en svårbehandlad epilepsi. Jag bor med min mamma, pappa, mina syskon och våra två hundar utanför Lysekil. Jag är en social tjej som ofta är glad, speciellt de dagar jag mår bra. Vissa dagar gör min epilepsi att jag behöver vila och då händer det inte så mycket. Du behöver alltså vara bekväm med att dagarna kan variera stort när det kommer till aktivitetsnivå.
Jag gillar att göra saker tillsammans, främst på sommaren. Jag har ett jättestarkt intresse för hästar och rider två gånger i veckan. Som assistent är det därför önskvärt att du är hästvan då jag behöver stöd i stallet. Man kan inte vara hästrädd. Förutom att vara i stallet gillar jag att köpa kläder och gå i hästbutiker.
Jag behöver stöd och hjälp med nästan allt i min vardag så som på- och avklädning, hygien, medicinering, sondmatning, rengöring av min knapp och vara ett stöd de gånger jag får anfall. Jag behöver även stöd med kommunikationsträning dagligen samt bål- och ryggträning som utförs regelbundet med fasta dagar under veckan. Det är en stor fördel om du har minst ett års erfarenhet som personlig assistent eller inom vårdyrket, men det viktigaste är att du är rätt person och att vi trivs med varandra.
Omfattning av tjänst
Jag söker två timvikarier - en som kan jobba dag- & kvällspass, samt en som kan jobba vaken natt.
Målet är att dessa timvikarier också ska jobba i sommar.
För att bli trygg i din roll som assistent till mig kommer du gå bredvid och lära dig hur det är att jobba med mig. Det finns också möjlighet till kompetensutveckling och friskvårdsersättning efter anställning.
Vem är du som söker?
Som assistent till mig behöver du vara en lugn, trygg och tydlig person som fokuserar på rätt saker i situationer. Din uppgift är att stötta mig i att strukturera och planera och tar ett stort eget ansvar i det. Jag behöver någon som har en stor lyhördhet mot mig och de som finns i min närhet. Jag önskar en assistent som är närvarande och som får mig att känna mig sedd, någon som tycker om att prata och skoja men som inte pratar för mycket.
Körkort är inget krav men underlättar väldigt mycket. Vi ser också att du är rökfri under arbetstid.
Arbetet hos mig är väldigt varierande. Vissa dagar orkar eller vill jag inte göra så mycket, och vissa dagar händer det lite mer. Jobbet är rätt fysiskt krävande då jag vid längre sträckor/utevistelse sitter i rullstol, samt så behövs god fysik för att kunna hjälpa mig när jag får epilepsianfall.
Jag är talande med stöd av tecken och bilder så om du har erfarenhet av TAKK så är det ett stort plus för mig. Eftersom jobbet innebär integritetsnära arbete söker jag endast kvinnliga assistenter.
Tycker du att det verkar kul att jobba hos mig? Tveka inte att höra av dig så hoppas jag att vi ses!
Vi kräver även att du uppvisar utdrag från belastningsregistret. Ansök om detta redan nu via nedan länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7088369-1800623". Arbetsgivare Ågrenska AB (svb)
(org.nr 556436-2217), https://ledigajobb.agrenska.se
Kungsgatan 44 (visa karta
)
453 33 LYSEKIL Arbetsplats
Ågrenska Jobbnummer
9696713