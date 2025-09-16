15 årig kille från Hagsätra söker en trygg och kreativ personlig assistent
Om mig:
Jag är en grabb på 15 år som lever mitt liv med personlig assistans.
Jag bor i Hagsätra tillsammans med min mamma och min bror. Vi ser gärna att du är kreativ och initiativtagande samt att du har tålamod och en positiv livssyn.
Som min personliga assistent är du med mig där jag befinner mig. Det kan vara på resa med min familj, badhuset eller i lekparken. Jag gillar att bada, måla, gunga och leka, det vore kul om vi delade några intressen.
Förutom mina intressen går jag även i skolan mån-fre.
Ibland kan det hända att jag inte mår så bra och då kan jag ha svårt att uttrycka vad som är fel, det är för mig viktigt att du då är lyhörd för mina signaler samt är lugn och trygg i dig själv.
Som personlig assistent assisterar du mig i samtliga delar om min vardag. Med ditt stöd vill jag kunna leva ett liv som alla andra, ha en fungerande och meningsfull vardag.
Om dig:
Du behärskar svenska i tal och skrift och att du som söker jobbet ser detta som ett långsiktigt arbete och något som du vill utvecklas inom.
Du är flexibel och brinner för att jobba med människor.
Under sommaren gör jag ofta längre resor utomlands, där jag vill att du ska kunna assistera mig.
Hoppas du tycker att det låter spännande och kul att få arbeta med mig, jag längtar efter att få lära känna dig
Arbetsledande assistent:
I den här tjänsten som personlig assistent ingår det ett utökat uppdrag som arbetsledare (personlig samordnare) i assistansen. Det innebär att du i nära samråd med assistansanvändaren (eller legal företrädare) utformar assistansanvändarens personliga assistans enligt intentionerna i LSS angående självbestämmande, valfrihet och personlig integritet.
Förutom att arbetsleda övriga assistenter i enlighet med ovan ser du till så att arbetsmiljön är säker och trygg, du ansvar för schema, medverkar vid rekrytering av nya assistenter och du dokumenterar m.m. Du har ett nära och kontinuerligt samarbete med teamchefen på kontoret som är din närmsta chef. Du får mycket kompetensutbildning, stöd och coaching för att klara av din nyckelposition.
Tjänsten:
Ca 30 timmar i veckan dagar, både vardagar och helger, Vaken natt med start för introduktion omgående.
Du kommer att arbeta tills mestadels dagtid.
Du börjar din tjänst med introduktion, oavsett om du har tidigare erfarenhet eller inte.
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling utdrag ur polisregistret och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
polisregistret. Detta beställs på www.polisen.se
Välj det utdrag som heter Arbete med barn med funktionsnedsättning
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
