14-årig kille söker aktiv assistent. Liten schemarad och sommarjobb
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Jag är en aktiv kille på 14 år som söker nya assistenter till min härliga assistentgrupp.
Jag söker dig som gillar att vara ute i ur och skur och gillar ett högt tempo. Jag älskar alla former av bollsporter och jag är enligt min och andras mening bäst i världen på dem. Jag tycker om att spela tillsammans med min assistent, min lillebror och hans kompisar. Jag bor tillsammans med min familj på landet utanför Borås.
Jag behöver en assistent som vill jobba 1-2 pass per vecka. Vad för pass varierar. Ibland dag, kväll eller vaken natt. Arbetstiderna är förlagda till vardagar mellan 06-17:45, 17:45-22 eller 22-06.
Jag har ett stort medicinskt behov som kräver en stor noggrannhet och ett stort ansvarstagande av dig som assistent. Eftersom jag kommunicerar via tecken så är det väldigt viktigt att du som assistent är väl bevandrad i det svenska språket och talar god svenska. Att kunna tecken är meriterande.
Känns detta som ett jobb för dig så skicka in ditt CV och personliga brev så hoppas jag att vi ses på en intervju.
Du behöver ha körkort och tillgång till bil för att söka denna tjänsten.
Du kan redan nu beställa utdrag från polisens belastningsregister arbeta med barn inom LSS. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062)
553 05 JÖNKÖPING Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Angelica Soylu angelica.soylu@friab.se 0702178253 Jobbnummer
9828888