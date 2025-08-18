13-årig tjej söker aktiv och inspirerande assistent - kvällar/helger
2025-08-18
Hej!
Jag är en snart 14-årig tjej som gillar att vara aktiv! Jag behöver dig som stöd för att kunna hitta på saker, såsom att gå på promenader, besöka museum, måla, leka och spela instrument. Du får gärna komma med egna förslag på aktiviteter som vi kan utforska tillsammans. Jag behöver också hjälp med alla mina grundläggande behov. Jag har inget talat språk, men jag använder lite tecken och andra kommunikationsmetoder och när du lär känna mig så kommer du förstå mig bättre. Även om jag kan gå så sitter jag ofta i rullstol om jag ska på utflykt.
Jag bor med min familj (föräldrar och syskon) i Spånga. På dagarna går jag i anpassad grundskola. Jag behöver din hjälp främst på vardagkvällar och helger.
Jag söker dig som är initiativrik, positiv, ansvarstagande, lugn och nyfiken på att lära känna mig. Jag har flerfunktionsvariation med bland annat epilepsi, motoriska svårigheter och intellektuell funktionsnedsättning. Vi ser gärna kvinnliga sökanden.
Tjänsten:
Timanställning med chans till många pass
Tiderna som gäller är vardagskvällar (ungefärliga tider) kl.16.30-21.30 samt helger kl. 08.00-21.30. Några helger kommer vara dubbelasstistans för aktiviteter.
Individuell lönesättning. Kollektivavtal Fremia-Kommunal. Bambi erbjuder lång introduktion, friskvård, handledning och kompetensutveckling.
Tillträde omgående eller efter överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.Bambi har en skyldighet att kontrollera dig som erbjuds arbete med en minderårig mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress:http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Blanketter/Registerutdrag/442.9.pdf
