13 årig kille med glimten i ögat söker engagerad assistent i Landvetter
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Härryda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Härryda
2026-01-22
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Härryda
eller i hela Sverige
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vi söker personlig assistent åt en kille på 13 år med Downs syndrom. Han bor tillsammans med mamma, pappa och sina tre yngre systrar i Landvetter.
Du som söker är över 18 år, barnglad och tycker om att vistas utomhus. Vi ser gärna att du har körkort, men är inget krav. Är ansvarsfull, empatisk och trygg i dig själv. Familjen bor granne med skog och natur och där tillbringar de mycket av sin lediga tid.
Passen är förlagda varannan helg både lördag och söndag 10:00-20:00, vardagar kl. 17-20
(Med viss förändring under sommarlov och semester)
Du ska kunna arbeta självständigt men också i samverkan med familjen.
Ett plus är om du som söker har tidigare erfarenhet av personlig assistans, det viktigaste dock är att personkemin stämmer.
Kan du eller har du erfarenhet av tecken som stöd eller bildstöd är detta ett plus.
Vi kommer kräva in belastningsregister från Polisen (Lss, arbete med barn), samt personbevis för arbete från Skatteverket för anställning.
Välkommen med din ansökan. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062) Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Dajana Belay 036120590 Jobbnummer
9700028