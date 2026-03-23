12-årig autistisk kille söker aktiv personlig assistent - Extrajobb helg
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Jag är en aktiv kille på 12 år som söker nya assistenter som vill arbeta som timvikarie!
Jag bor tillsammans med min familj på Öxnehaga.
Jag behöver en assistent som vill jobba några timmar på framförallt helger Vi kan komma överens om tider. Ibland kan du bli tillfrågad även på vardagar när jag kommit hem ifrån skolan.
Jag har autism och epilepsi. Erfarenhet av dessa är därför meriterande.
Känns detta som ett jobb för dig så skicka in ditt CV och personliga brev så hoppas jag att vi ses på en intervju.
Du kan redan nu beställa utdrag från polisens belastningsregister arbeta med barn inom LSS. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062) Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Angelica Soylu 0702178253 Jobbnummer
9813026