11.Militärpolisskvadron söker soldater till Stab & trosspluton
2025-12-01
På 11.Militärpolisskvadron kommer du få uppleva hela försvarsmakten, Sveriges alla delar och vårt närområde, från multinationella övningar till operationer. Vi utgör en del av försvarsmaktens handlingsfrihet, vi är verksamma varje dag året om. Vi söker dig som är serviceinriktad, som växer med ansvar. Du som gör rätt när ingen ser på. Vi är en del av Natos kollektiva försvar
1.Militärpolisbataljon
1. Militärpolisbataljon är ett krigsförband med huvuduppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Bataljonens uppgifter kan delas in i tre övergripande typer av operationer som ofta går in i varandra: säkerhetsoperationer, ordningsoperationer och stödoperationer. Beslutsvägarna är korta och förbandet kan med kort varsel sättas in i operationer. Som anställd vid stab- och trosspluton är din primära uppgift att skapa möjlighet till ledning och uthållighet för skvadronen.
Om tjänsterna
Stab- och tross pluton på 11. Militärpolisskvadron består av ledningssoldater, stabassistenter, trossoldater, mekaniker och sjukvårdare. Vid anställning kommer du att bredd utbildas i flera befattningar.
Skvadronen verkar ofta under intensiva förhållanden vilket ställer höga krav på snabb och effektiv informationsspridning, vilket i sin tur förutsätter ett gott lednings och logistiskt stöd, oavsett om det rör sig om större eller mindre operationer. Detta ställer även krav på att du som individ är flexibel, har lätt för att arbeta både i grupp men också enskilt oavsett om du är gruppchef eller soldat.
Vanliga arbetsuppgifter utgörs av att upprätta och bemanna skvadronens ledningsplats, bistå med logistiskt stöd, understödja vid hantering av dokumentation i samband med Militärpolisen avrapportering. Parallellt med detta bedrivs kompetenshöjande utbildning och förebyggande underhåll av plutonens materiel och fordon. Skvadronen övar vid flertalet tillfällen under verksamhetsåret.
Lediga befattningar:
• Ledningssoldater
• Informationssystemssassistenter
• Stabsassistenter
• Hjulfordonsmekaniker
• Trossoldater
KRAVPubliceringsdatum2025-12-01Kvalifikationer
• Godkänd värnplikt
• B-körkort
• Svensk medborgare
• Ej allergisk mot hund alternativt symptomfri vid medicinering
• Uppvisar goda förutsättningar för att senast vid provanställningens slut klara FM FYS 13:30/175pDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen som stab- och tross soldat behöver du vara driven och ha god initiativförmåga. Som person behöver du vara flexibel och serviceinriktad. Du behöver ha förmåga att både arbeta tillsammans med andra i grupp samt enskilt. Det underlättar om du strukturerad och ordningsam.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Tidigare anställning i Försvarsmakten
• Utbildning inom stab- och trossfunktionerna
• Förarbevis tyngre fordon
• Förarbevis ADR
• Högre sjukvårdsutbildning tex sjukvårdare, stridssjukvårdare
• Systemoperatör RA1512
• Erfarenhet av Sitaware HQ
• Utbildad i eldriftÖvrig information
Anställningsform: GSS/K; Tidsbegränsad anställning 8 år, med möjlighet till förlängning.
Inleds med 6 månaders provanställning.
Tjänstgöring avser heltid.
Individuell lönesättning tillämpas enligt LG lönebild.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Urval
För sökande från Livgardet grundutbildning tillämpar vi en förenklad anställningsprocess, vi genomför en intervju enskilt eller i grupp därefter genomförs säkerhetsprövning och registerkontroll v.615 tisdag-fredag.
Sökande från övriga OrgE
För externa sökanden från övriga OrgE genomförs intervjuer och tester på Livgardet i Kungsängen V.613 torsdag-Söndag. Mer information ges vid eventuell kallelse till testdag.
Säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll genomförs innan beslut om anställning.
Tillträde måndag den 27 juli. V.31.
Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-03-02.
Din ansökan skall innehålla:
• CV inkl. 2 referenser, varav minst en militär chef
• Personligt brev
• Gymnasiebetyg
• Värnpliktsbetyg eller motsvarande
Information om befattningen
Om du har frågor om tjänsten, vänligen kontakta:LG-1mpbat-mpa@mil.se
I ämnesraden skriv "Rekrytering"
Plutonchef: Fk Erik Sande 070-851 89 86
Skvadronchef: Kn Petter Udell 070-925 16 99
Fackliga företrädare
Fackliga representanter vid Livgardet nås via Försvarsmaktens växel 08-584 540 00
OFR-O: Sven Lundberg
SACO: Per Textorius
OFR-S: Örjan Jansson
SEKO: Lise-Lott Larsson
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9623652