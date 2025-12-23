1028 Personlig assistent i Eskilstuna, Heltid, vaken natt.
2025-12-23
Söker du världens viktigaste och roligaste jobb?
Vi söker assistenter till vaken natt.
Då kanske du ska få hänga med en 13-årig kille som älskar bus, skratt och att hitta på grejer! Vi letar efter en personlig assistent som vill jobba cirka 75-100% - och som vill göra skillnad på riktigt i ett barns liv.
Vår kille bor i Sundbyholm med sin familj, han gillar när det är lite fart och fläkt. Han är en social och nyfiken person med mycket humor, och mår som bäst när vuxna omkring honom är trygga, påhittiga och gillar att ta initiativ till roliga aktiviteter - både hemma, i skolan och på korttids.
Han har svårbehandlad epilepsi med flerfunktionshinder varav en är en CP-skada. Han använder rullstol och får all sin näring via sond. På arbetsplatsen förekommer även slemsug, syrgas och host-maskin. Det låter kanske tekniskt - men med rätt introduktion och rätt inställning blir det snabbt en naturlig del av jobbet.
Vad vi söker:
Du som söker ska vara en person som vågar ta plats - men också vet när man ska backa. Du är omtänksam, ansvarsfull och har ett öga för detaljer. Du gillar att prata, skratta och vara en trygg vuxen när det behövs som mest.
Familjen är social, och det är viktigt att du också trivs med att vara det - för här umgås man gärna med både vänner och släktingar. Familjen åker ibland på utflykter och evenemang.
För att jobbet ska funka behöver du:
* Vara flexibel och kunna jobba dag, kväll och helg enligt schema
* Ha körkort och bil - jobbet är i Sundbyholm så det är lite ont om bussar
* Kunna svenska bra i både tal och skrift (det är mycket rutiner och dokumentation)
* Inte vara pälsdjurs allergiker - det finns en katt hemma
* Vara rökfri
* Gärna ha jobbat inom vården tidigare och helst ha koll på epilepsi
Vi välkomnar både kvinnor och män - och tror att du kanske är någonstans mellan 25 och 50 år, men det viktigaste är att du är rätt person.
Vad du får:
* Ett meningsfullt arbete där ingen dag är den andra lik
* En schysst arbetsmiljö där vi tänker på både ergonomi och trygghet
* Möjlighet att skapa äkta relationer och göra skillnad - varje dag
Låter det som något för dig?
Skicka ett personligt brev där du berättar vem du är och varför du vill jobba just här - tillsammans med ditt CV - så hör vi av oss!
Eftersom kunden är under 18 år krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister (LSS-barn).
Iustitia Assistans har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Iustitia Assistans värnar sina kunders säkerhet och trygghet och har som rutin att ta detta utdrag på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: http://www.polisen.se/sv/Service/Registerutdrag/
Blanketten du ska välja heter LSS - utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder (442.9), oavsett vilken tjänst du sökt hos oss. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor, beställ därför ditt registerutdrag så snart som möjligt. I och med att du söker arbete hos Iustitia assistans ger du ditt medgivande för arbetsgivaren att även kontrollera dig i kronofogdens register.
Iustitia Assistans har tillstånd från Socialstyrelsen och driver en rättvis, öppen och ärlig assistans med fokus på att ge våra kunder möjlighet till delaktighet och självbestämmande. Iustitia Assistans ska ge kunden de verktyg kunden behöver för att själv styra sitt liv och sin assistans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
E-post: jobba@iass.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1028 vaken natt". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iustitia Assistans AB
(org.nr 556894-8318), http://iass.se
635 08 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9661921