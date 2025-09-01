1020 Personlig assistent, separata nattpass/dagpass vid behov i Strängnäs
2025-09-01
Schemat är vaken tid alla timmar på dygnet. Separata nattpass/ - dagpass.Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Vår kund är en 8-årig flicka med omfattande vårdbehov. Hon är glad och social och behöver stöttning med allt i sin vardag. Hon gillar musik, dans och promenader. På dagtid så följer man med flickan till skolan och är med under undervisningen. Efter skoltid arbetar man mestadels hemma hos flickan och hennes familj, det är därför viktigt att du är bra på att kommunicera, har ett gott och respektfullt bemötande samt god empatisk förmåga.
Flickan behöver hjälp med allt i sin vardag, hon har inte ett talat språk men uttrycker sig med ljud och miner. Hon använder sond samt är i behov av andningshjälp som hostmaskin och syrgas om nätterna.
Arbetet bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Gedigen och tydlig introduktion gäller vid anställning. Bil och körkort är ett krav för att kunna ta sig till och från arbetet.
Då kunden inte har ett talat språk och har svårt att uttrycka sig krävs det att du är kreativ, lyhörd och uppmärksam på små signaler. Erfarenhet av personlig assistans är meriterande men personlig lämplighet och vårdvana kommer att väga tyngst. Skriv gärna med i din ansökan när du är tillgänglig för tjänsten.
I och med att flickan är under 18 år så krävs det ett uppvisat utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
• Du får inte vara rökare
• B-körkort är ett krav för att kunna ta sig till och från arbetsplatsen
Vi hanterar ansökningar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Iustitia Assistans har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Iustitia Assistans värnar sina kunders säkerhet och trygghet och har som rutin att ta detta utdrag på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta.
Du beställer själv registerutdraget via denna adress:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Klicka på begär utdrag. Du väljer sedan utdraget som heter " arbete med barn med funktionsnedsättning". Detta utdrag väljer du även om du sökt tjänst hos en vuxen person.
Iustitia Assistans har tillstånd från Socialstyrelsen och driver en rättvis, öppen och ärlig assistans med fokus på att ge våra kunder möjlighet till delaktighet och självbestämmande. Iustitia Assistans ska ge kunden de verktyg kunden behöver för att själv styra sitt liv och sin assistans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobba@iass.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1020 natt/behov". Arbetsgivare Iustitia Assistans AB
(org.nr 556894-8318)
645 92 STRÄNGNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9486208