1018 Personlig assistent om cirka 75 % i Eskilstuna
2025-09-30
Arbetstiden är förlagd till vardagar dagtid och helger. Gedigen och tydlig introduktion gäller vid anställning.
Vi söker nu en personlig assistent till en fast schemarad hos en trygg och positiv kille i 27-årsåldern med ett stort intresse för sport. Det finns en väl genomarbetad genomförandeplan, och det är av största vikt att du som söker är lyhörd, noggrann och kan arbeta utifrån tydliga rutiner. Daglig dokumentation och löpande uppdatering av genomförandeplanen är en självklar del av arbetet.
Kunden lever med den mycket sällsynta diagnosen FOP (Fibrodysplasia Ossificans Progressiva), vilket innebär att hans kropp behöver hanteras med stor varsamhet i alla situationer. Läs gärna mer om diagnosen på www.fopsverige.se
Arbetet innebär att vara ett fysiskt stöd i det dagliga livet - att ha uppsikt över kundens allmäntillstånd och mående, samt att assistera vid olika aktiviteter utifrån kundens unika behov. Du behöver vara hans extra armar och ben, med allt från personlig hygien, handräckning, matlagning, städning och andra sysslor.
Som assistent är det viktigt att du är uppmärksam och har förmågan att ligga steget före - för att förebygga och undvika risker och därigenom bidra till en trygg vardag. Du bör vara mogen i ditt bemötande och trygg i att hantera både enklare och mer krävande situationer. Du kommer få arbeta både i team och självständigt.
Vi söker dig som är:
Trygg i dig själv, lyhörd, punktlig, flexibel, handlingskraftig och har ett genuint intresse för ditt arbete. Kunden uppskattar assistenter som är raka och tydliga i sin kommunikation, verbalt samt med kroppsspråk.
En god fysik/styrka hos assistenten är viktigt då det förekommer en del förflyttningar.
Arbetet bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.
Erfarenhet av personlig assistans och omvårdnad är ett plus men personlig lämplighet kommer att väga tyngst.
Kunden ser helst manliga sökande.
Du ska vara rökfri.
Prata flytande svenska.
Individuell lönesättning. Månadslön alternativt timlön. Kollektivavtal finns.
Iustitia Assistans har tillstånd från Socialstyrelsen och driver en rättvis, öppen och ärlig assistans med fokus på att ge våra kunder möjlighet till delaktighet och självbestämmande. Iustitia Assistans ska ge kunden de verktyg kunden behöver för att själv styra sitt liv och sin assistans.
Iustitia Assistans har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Iustitia Assistans värnar sina kunders säkerhet och trygghet och har som rutin att ta detta utdrag på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: http://www.polisen.se/sv/Service/Registerutdrag/
Blanketten du ska välja heter LSS - utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder (442.9), oavsett vilken tjänst du sökt hos oss. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor, beställ därför ditt registerutdrag så snart som möjligt. I och med att du söker arbete hos Iustitia assistans ger du ditt medgivande för arbetsgivaren att även kontrollera dig i kronofogdens register. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
