1014 Personlig assistent, sommarvikarie (och vid behov) i Hanaskog.
Iustitia Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Östra Göinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Östra Göinge
2026-02-20
, Osby
, Olofström
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Iustitia Assistans AB i Östra Göinge
, Kristianstad
, Karlshamn
, Varberg
, Göteborg
eller i hela Sverige
Känner du att du vill göra skillnad för en härlig individ, tveka inte, välkommen med din ansökan redan idag då rekryteringen sker fortlöpande.
Kunden i fråga är en positiv och aktiv tjej i 30-års åldern som kräver assistans vad gäller det mesta i vardagen, så som stöd vid påklädning, städning, personlig hygien, matlagning med mera. Kunden gillar att åka på utflykter, rita och kramas.
Kunden behöver assistenter som är raka och tydliga i sin kommunikation, verbalt samt med kroppsspråket. Otydlighet och slarv med rutiner kan göra att kunden blir utåtagerande. Arbetsuppgifterna kan vara väldigt varierande och innebär assistans i och utanför hemmet vilket ställer höga krav på din flexibilitet.
Du kommer att vara del i en stor arbetsgrupp som består av engagerade, positiva assistenter som alla jobbar med gemensamma mål för kundens fortsatta utveckling. Du kommer att jobba efter tydligt framtagna rutiner samt genomförandeplan vad gäller allt som förekommer i vardagen.
Du som söker ska vara mogen i ditt sätt att bemöta olika situationer, både krävande och mindre krävande.
Humor, förståelse och eget initiativtagande är viktigt för kunden.
Det krävs att du som personlig assistent är trygg i dig själv, du är lyhörd, flexibel, handlingskraftig och har ett genuint intresse för ditt arbete.
Arbetet bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.
Arbetstiden är förlagd om dygn med journatt samt dagspass.
Körkort är ett krav.
Hund förekommer på arbetsplatsen.
Erfarenhet av personlig assistans är ett krav men personlig lämplighet kommer att väga tyngst.
Erfarenhet av diabetes är meriterande.
Iustitia Assistans har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Iustitia Assistans värnar sina kunders säkerhet och trygghet och har som rutin att ta detta utdrag på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Blanketten du ska välja heter LSS - utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder (442.9), oavsett vilken tjänst du sökt hos oss. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor, beställ därför ditt registerutdrag så snart som möjligt. I och med att du söker arbete hos Iustitia assistans ger du ditt medgivande för arbetsgivaren att även kontrollera dig i kronofogdens register.
Iustitia Assistans har tillstånd från Socialstyrelsen och driver en rättvis, öppen och ärlig assistans med fokus på att ge våra kunder möjlighet till delaktighet och självbestämmande. Iustitia Assistans ska ge kunden de verktyg kunden behöver för att själv styra sitt liv och sin assistans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: jobba@iass.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1014 vik". Arbetsgivare Iustitia Assistans AB
(org.nr 556894-8318), http://iass.se
289 50 HANASKOG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9753923