1010 Personlig assistent vid behov i Arboga.
2026-03-05
Manliga sökande föredras.
Vill du jobba extra som personlig assistent? Vi söker nu 1-2 personliga assistenter som kan arbeta extra vid behov. Arbetstiderna är schemalagda mellan 09:00-21:00 alla dagar i veckan.
Kunden i fråga är en rullstolsburen man i 70-års åldern med ett stort intresse för teknik och maskiner som bor lantligt utanför Arboga.
Kunden lever ett aktivt liv och ser gärna sökanden som gillar att vara ute.
Du som söker ska vara mogen i ditt sätt att bemöta olika situationer, både krävande och mindre krävande. Du får gärna dela kundens intresse för teknik och maskiner.
Humor, förståelse och eget initiativtagande är viktigt för kunden.
God fysik hos assistenten är viktigt då kunden är aktiv.
Kunden uppskattar assistenter som är raka och tydliga i sin kommunikation, verbalt samt med kroppsspråket. Arbetsuppgifterna kan vara väldigt varierande och innebär assistans i och utanför hemmet vilket ställer höga krav på din flexibilitet.
Det krävs att du som personlig assistent är trygg i dig själv, du är lyhörd, flexibel, handlingskraftig och har ett genuint intresse för ditt arbete.
Arbetet bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.
Vi går igenom kandidaterna löpande så vänta inte med din ansökan.
Iustitia Assistans har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Iustitia Assistans värnar sina kunders säkerhet och trygghet och har som rutin att ta detta utdrag på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: http://www.polisen.se/sv/Service/Registerutdrag/
Blanketten du ska välja heter LSS - utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder (442.9), oavsett vilken tjänst du sökt hos oss. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor, beställ därför ditt registerutdrag så snart som möjligt. I och med att du söker arbete hos Iustitia assistans ger du ditt medgivande för arbetsgivaren att även kontrollera dig i kronofogdens register.
Iustitia Assistans har tillstånd från Socialstyrelsen och driver en rättvis, öppen och ärlig assistans med fokus på att ge våra kunder möjlighet till delaktighet och självbestämmande. Iustitia Assistans ska ge kunden de verktyg kunden behöver för att själv styra sitt liv och sin assistans.
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1010 vik.". Arbetsgivare Iustitia Assistans AB
