1003 Personlig assistent, kvinna söker vikarie till sommaren/vid behov
Iustitia Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eskilstuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eskilstuna
2026-01-26
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Iustitia Assistans AB i Eskilstuna
Jag är en kvinna på 55+ och söker nu en kvinnlig personlig assistent som kan hoppa in extra vid behov. Du får gärna ha lite erfarenhet av livet med tyngdpunkt på empati och inlevelseförmåga. Jag har en positiv inställning till livet och hoppas hitta detsamma hos dig som söker. Erfarenhet inom vård och omsorg är också ett plus.
Jag sitter i rullstol efter en bilolycka och behöver hjälp med det mesta i vardagen. Jag bor i hus och tycker om att odla i mindre skala. Även matlagning, böcker, dataspel och film är stora intressen.
Du får inte vara rökare och med tanke på att jag är mycket ute kan det bli svårt om du har allvarliga allergier.
I arbetet ingår både dagspass, kvällspass samt heldagar under helger. Mina assistenter har beredskap på nätterna så körkort och tillgång till bil är också ett måste.
Manliga sökanden undanbedes.
Som medarbetare hos Iustitia Assistans känner du att du gör något meningsfullt. Du tycker om människor och vill göra skillnad för en enskild individ i sin vardag. Som anställd på Iustitia Assistans behöver du ha förmågan att kunna gå i en annan människas skor. Du behöver ha kunskap och klokskap om människor.
Vi på Iustitia Assistans jobbar för att trygga den enskildes vardag i livets alla uppgifter och skeenden, med stöd av dig som assistent och på kundens villkor med självbestämmande och livskvalitet i fokus. Som medarbetare hos Iustitia Assistans arbetar du för mänskliga rättigheter. Iustitia Assistans verksamhetsledare är ett sammansvetsat gäng som har korta beslutsvägar där du som medarbetare kan känna dig trygg.
Iustitia Assistans har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Iustitia Assistans värnar sina kunders säkerhet och trygghet och har som rutin att ta detta utdrag på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: http://www.polisen.se/sv/Service/Registerutdrag/
Blanketten du ska välja heter LSS - utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder (442.9), oavsett vilken tjänst du sökt hos oss. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor, beställ därför ditt registerutdrag så snart som möjligt. I och med att du söker arbete hos Iustitia assistans ger du ditt medgivande för arbetsgivaren att även kontrollera dig i kronofogdens register. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: jobba@iass.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1003". Arbetsgivare Iustitia Assistans AB
(org.nr 556894-8318), http://iass.se
633 46 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9705445