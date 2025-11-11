100% tjänst eftermiddag/kväll och vaken natt - varierande jobb som assisten
2025-11-11
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
God Omsorg - en del av God Assistans, bedriver avlösarservice, ledsagarservice och personllig Assistans. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Ser du Personlig Assistans som ett Serviceyrke snarare än ett vårdyrke - då tycker vi att du ska läsa den här annonsen!
Personlig assistans handlar om att ge någon annan service i att kunna leva sitt eget liv på sina egna villkor och det kommer du att bli en viktig del i att kunna förverkliga. Vi behöver assistans med att sköta hem och hushåll, hygien och allt annat som hör ett helt vanligt liv till.
Vi är två bröder på 25+ som har omfattande funktionshinder, men med din hjälp kan vi leva det liv som vi vill och önskar.
Vi bor i en lägenhet i Annedal, Bromma tillsammans med våra två katter, ibland är det två gulliga små hundar hos oss också, så du får inte vara allergisk. Det är ett plus om du tycker om djur i största allmänhet.
Vi söker nu dig som vill arbeta heltid eftermiddag/kväll och vaken natt. Vana av vaken/aktiv natt sedan tidigare är starkt meriterande.
Vi söker dig som tar ditt jobb och din roll på allvar och söker ett långsiktigt arbete.
Vi har båda personlig assistans och du varvar med att jobba hos en av oss i taget, vi vill hitta dig som är flexibel och som gillar omväxling. Då vi inte gillar samma saker och har olika behov kommer ditt arbete att variera beroende på vem av oss du ger service åt.
Du behöver tala och skriva svenska obehindrat då vi även behöver stöd med AKK och TAKK, har du tidigare erfarenhet av detta är det ett stort plus!
Vem är du, som passar hos oss båda?
Nyfiken och gillar att tänka utanför boxen
Sugen på ett arbete och en roll där du får utveckling och fortbildning.
Bra på att ha många bollar i luften
Strukturerad
Lösningsfokuserad
Snabb i kropp och knopp!
Du gillar:
Raska och långa promenader ibland
Softa hemma, kolla på film eller spela tv-spel
Vi gillar:
Fart och fläkt!
Hemmamys framför tv eller spel
Att åka till badhuset, gå på museum eller hänga med kompisar.
Att ha det snyggt och fräscht hemma och ha ordning och reda.
Bemanning:
Det kan komma att ingå ett utökat bemanningsuppdrag i den här tjänsten vilket innebär att man vissa veckor måste vara anträffbar på annan tid än arbetstid, för att i situationer då ingripande krävs ringa in en vikarie eller själv hoppa in och assistera. Ersättning
