100 000 kr/månaden i grundlön som sjuksköterska, högt OB och boende betalt!
2026-03-12
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
Hjärtligt välkommen till en unik möjlighet att arbeta som legitimerad sjuksköterska med oss i Norge med extremt hög lön, fint boende betalt och samordnad flytt med individbaserad service i världsklass!
Vi är Nordens bästa, mest personliga och mest ambitiösa konsultföretag inom sjukvården och omsorgen - nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill arbeta på extremt välbetalda konsultuppdrag i Norge tillsammans med oss.
Vi har uppdrag med start per omgående men söker även personal året runt. Kandidater som söker in till oss nu och som redan har norsk auktorisation för att arbeta som legitimerad sjuksköterska kommer att kunna erbjudas konsultuppdrag per omgående.
För dig som ännu inte har tagit steget och formellt ansökt om att få översätta din svenska sjuksköterskelegitimation till att få arbeta som sjuksköterska i Norge så har du hittat helt rätt till oss. Vi guidar dig nämligen igenom hela den administrativa processen och bekostar dessutom din ansökningsavgift på 2 500 kronor - allt för att du ska få fokusera fullt ut på den stora glädjen i att du nu tar ett stort steg tillsammans med oss i din karriär där du gör dig redo för att flytta till en fantastisk arbetsmarknad i ett fantastiskt grannland med fantastiska arbetsvillkor!
Ansökningstiden hos Helsedirektoratet i Norge för att få din svenska sjuksköterskelegitimation översatt och godkänd för arbete i Norge är cirka 3 månader varvid det är viktigt att du snabbt skickar in din ansökan till oss så vi kan påbörja den administrativa processen nu direkt. Om du ansöker in direkt till oss nu finns det fortsatt goda möjligheter att vi kommer att hinna få din legitimation översatt och godkänd hos det norska Helsedirektoratet före sommaren. Agerar vi skyndsamt nu öppnar det upp möjligheten för dig att få ta del av mycket exklusiva löneerbjudanden redan den här sommaren 2026 - och du kan känna dig helt trygg med att vi hjälper dig igenom hela ansökningsprocessen steg för steg - tills vi är i mål!
Som svensk behöver du inget särskilt tillstånd för att få arbeta generellt i Norge utöver att du behöver få din svenska legitimation översatt och godkänd. Däremot behöver du ordna med ett norskt D-nummer väl på plats i Norge - även om du kan börja arbeta direkt före du ansöker om ditt norska D-nummer. Detta ordnar du enkelt med genom att besöka det närmsta lokala skattekontoret när du väl är på plats i Norge och vet i vilken kommun eller stad du kommer att arbeta/bo i. Systemet är generellt mycket smidigt. Om du skulle behöva vägledning kring de administrativa delarna även kopplat till ansökan om ditt D-nummer kommer vi att ge dig all den fullservice du behöver för att kunna fokusera helhjärtat på ditt nya arbete - vi finns alltid tillgängliga för dig och har all kunskap du behöver för att ta steget fullt ut och komma in på den eftertraktade norska arbetsmarknaden med alla de lönefördelar och andra förmåner som det medför.
Vi tror på att vara Nordens bästa arbetsgivare för sjuksköterskor!
Vi tror på att ha Nordens bästa sjuksköterskor anställda hos oss och samtidigt vara den bästa möjliga arbetsgivaren för dig. Tycker du också att det är viktigt med en arbetsgivare som lyssnar och förstår dig så har du kommit helt rätt till oss. Vi anstränger oss alltid det lilla extra och är stolta över att inte vara som alla andra!
Vi förmedlar professionell, ambitiös och jordnära personal inom sjukvården och omsorgen efter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de konsulter vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande.
PersonalExpressens ledning har över 20 års erfarenhet av att driva olika former av verksamheter med offentlig sektor som kund. Sjukvården och omsorgen ligger oss mycket varmt om hjärtat. Vi tror att du kommer att trivas utmärkt tillsammans med oss då vi är mycket lojala med våra konsulter och alltid ser till att dina individuella behov och önskemål får stå i centrum hos oss!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag - äventyret väntar bakom hörnet!
Skicka in din ansökan till oss redan idag så återkommer vi inom kort med vad vi har att erbjuda just dig för välbetalt konsultuppdrag med start i närtid eller kring hur vi kommer att hjälpa dig att få din yrkeslegitimation översatt och godkänd för arbete i Norge.
Vi ser fram emot ett långt och lyckosamt samarbete tillsammans med dig och kommer göra allt vi kan för att vi ska bli den arbetsgivare för dig som du alltid hoppats på att du skulle hitta hem till!
