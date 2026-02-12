1-3 st renhållningsarbetare till Rödsta återvinningscentral - Sommarjobb
2026-02-12
Vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker som medarbetare till Sollefteå kommun. Hos oss har du nära till storslagen natur och småstadscharm. Du kan njuta av ett varierat fritids- och kulturliv.
För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Du är med och utvecklar verksamheten mot kommunens övergripande vision och mål.
Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Som renhållningsarbetare arbetar du på Rödsta återvinningscentral, och du kommer att ingå i ett team om sex personer. Du kommer främst att arbeta med sorterings- och miljöinformation till kunder på återvinningscentralen.
I arbetsuppgifterna ingår att:
* Ta emot och hjälpa kunder med sortering av avfall på återvinningscentralen
* Informera kunder gällande återvinningscentralens riktlinjer
* Se till att avfall sorteras rätt
* Hålla ordning och rent på anläggningen
Största delen av tjänsten innebär utomhusarbete och visst kvällsarbete förekommer.
Arbetstider:
Måndag och tisdag: 09.15-18.15 eller 07.00-16.00
Onsdag till fredag: 07.00-16.00
Tjänsten är tidsbegränsad enligt följande: 2026-06-15 tom 2026-08-14
Ange i ansökan om du kan jobba hela perioden eller halva.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, har ett miljöintresse samt god samarbetsförmåga och hög servicekänsla. För att trivas hos oss och i rollen som renhållningsarbetare är det viktigt att du är utåtriktad, uppskattar ett rörligt arbete utomhus och motiveras av att arbeta på ett service- och kundorienterat sätt.
Kundkontakter tillhör den största delen av det dagliga arbetet och som renhållningsarbetare har du en viktig uppgift då du är ett av kommunens ansikten utåt. Gott bemötande är därför mycket viktigt. Du har förmåga att kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ, samtidigt som det är viktigt att du kan samarbeta och kommunicera med andra, både internt och externt. Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten.
Krav för tjänsten är pågående eller avslutad gymnasieutbildning. Det är meriterande med erfarenhet från liknande arbetsuppgifter eller andra serviceyrken. Du behärskar svenska i tal och skrift.
Du måste vara minst 17 år.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
(org.nr 212000-2437) Arbetsplats
Sollefteå kommun, Teknisk verksamhet Kontakt
Enhetschef
Åsa Eriksson 0620-68 21 90
9738936