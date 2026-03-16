1-2 vikarierande universitetslektorer i statsvetenskap 50-100 %
Ämnet statsvetenskap vid Högskolan Dalarna (HDa) har ett brett kursutbud på grundutbildningens olika nivåer och forskning inom bland annat demokratisering, offentlig förvaltning, civilsamhälle, politiskt deltagande och jämförande politik. Statsvetenskap har examensrätt till magisternivå och erbjuds som kurspaket, fristående kurser och inom ramen för Samhällsvetarprogrammet och magisterprogrammet Demokrati, medborgarskap och förändring. De stora studentgrupperna finns inom de nätbaserade kurserna i statsvetenskap där betydande arbete läggs ner för att skapa en distansutbildning av högsta kvalitet.
Din arbetsdag som universitetslektor
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och handledning/examination samt eventuellt kursansvar på grund och avancerad nivå. Högskolan Dalarna profilerar sig inom e-lärande och i undervisningsuppdragen ingår att undervisa via de webbaserade verktyg Högskolan tillhandahåller. Merparten av undervisningen sker nättbaserat framför allt på svenska och i någon mån på engelska. Viss undervisning på campus kan förekomma.
Är du personen vi söker?
Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För denna anställning krävs dessutom
• doktorsexamen inom statsvetenskap eller motsvarande,
• dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och på engelska,
• dokumenterad samarbetsförmåga och hög grad av ansvarstagande.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av undervisning inom olika delar av statsvetenskapens ämnesområde,
• har erfarenhet av kurs- och programutveckling,
• har erfarenhet av distansutbildning.
Vid anställning av universitetslektor krävs samarbetsförmåga och att du tar ansvar för en god arbetsmiljö. Det krävs även att du är utvecklingsinriktad och tar ansvar och initiativ för helheten inom ämnesgruppen.
Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.
Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4. Pedagogiskt prov kommer eventuellt att tillämpas.
För vidare läsning hänvisar vi till högskolans anställningsordning. Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna (du.se)
Anställningen
Anställningen är en visstidsanställning, tjänstgöringsgrad 50-100 %, med tillträde 2026-08-15 tom 2027-08-14, eller enligt överenskommelse. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge, men visst arbete kan förekomma även i Falun.Publiceringsdatum2026-03-16Övrig information
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.
Ansökan ska innehålla
• CV/meritförteckning
• relevanta intyg och betyg
• fullständig publikationsförteckning där fem av de mest relevanta publikationerna åberopas och bifogas
• skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet
• pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter.
Vid frågor gällande detta vänligen kontakta rekrytering@du.se
.
Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt.
Vid frågor om din ansökan, vänligen kontakta rekrytering@du.se
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2026-04-19.
Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.Kontakt
Ali Abdelzadeh
Ämnesansvarigaaz@du.se
• 46 (0)23-778636
Sverre Wide
Avdelningsledareswi@du.se
• 46 (0)23-778053 Ersättning
