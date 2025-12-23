1-2 universitetslektorer i Socialt arbete, tidsbegränsad anställning.
2025-12-23
Institutionen för socialt arbete (ISA) ansvarar för socionomprogrammet, masterprogram, forskarutbildning och forskning i socialt arbete vid Uppsala Universitet.
Vid institutionen bedrivs ett flertal forskningsprojekt med nära koppling till det sociala arbetets praktik som berör sociala problem, dess orsaker och konsekvenser på individ, grupp och samhällsnivå. Forskningsprojekten berör ämnen som utsatthet hos barn, unga och familjer, olika former av våld, psykisk ohälsa, äldre och omsorg, samtal och kommunikation inom socialt arbete, socialtjänstens arbete och arbetsvillkor, funktionshinder samt rättsvetenskap.
Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, forskning/kompetensutveckling och administration. I anställningen kan undervisning inom flera av socionomprogrammets kärnområden såsom psykisk ohälsa, problematiskt bruk och beroende samt social utredningsmetodik förekomma, utöver det som anges nedan. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, handledning och examination.
Denna anställning avser placering i Uppsala.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i socialt arbete, sociologi, psykologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här förmåga att arbeta självständigt och förmåga att samarbeta i arbetslag. För behörighet krävs mycket god dokumenterad förmåga att undervisa och uttrycka sig skriftligt på svenska.
Meriterande
Kunskap och dokumenterad pedagogisk erfarenhet inom följande områden:
• socialt arbete med våld i nära relation
• socialt arbete med barn och unga
Erfarenhet av handledning på grundutbildningsnivå samt erfarenhet av undervisning i vanliga metoder inom professionellt socialt arbete är meriterande. Arbete med och erfarenhet av undervisning inom Socionomprogrammet samt annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen är meriterande.
Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i lika mån. Stor vikt kommer även att fästas vid möjligheten att undervisa på avsedda kursers ämnesinnehåll.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla kopia av doktorsexamensbevis med datum, namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner, dokumenterad undervisningserfarenhet och meritförteckning med publikationslista. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna ska innehålla intyg och kvalitativa omdömen från studierektor/motsvarande.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 11 månader. Omfattningen är 100%. Tillträde 15 februari 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Cecilia Wåhlstedt, cecilia.wahlstedt@psyk.uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 15 januari 2026, UFV-PA 2025/3737
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
Seko - seko@uadm.uu.se
ST (OFR/S) - ofr@uu.se
