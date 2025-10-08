1-2 Q+ amanuenser på institutionen för informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.
Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på https://www.uu.se/institution/informationsteknologi?lang=sv.
Tidsbegränsad anställning på 10-20 % som Q+ -amanuens för kandidatprogrammet i datavetenskap samt civilingenjörsprogrammet i Informationsteknologi, vid institutionen för informationsteknologi.
Arbetsuppgifter
Som Q+ -amanuens ansvarar du för ett nätverk med kvinnliga och ickebinära studenter från framför allt ovan nämnda program, men som även kan inkludera andra kvinnliga eller ickebinära studenter inom datavetenskap och relaterade ämnen. Arbetsuppgifterna varierar, men vanliga uppgifter är regelbundna nätverksaktiviteter, rekryteringsaktiviteter i form av exempelvis besök på gymnasieskolor eller studiemässor, samt samverkan med lika villkorsarbete hos fakultet och aktuella institutioner. Delar av arbetet sker i samarbete med PR-amanuenser från nämnda program.
Kvalifikationskrav
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Den sökande ska vara aktiv student på kandidatprogrammet i datavetenskap eller civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi, med goda studieresultat. Arbetet innebär många kontakter och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12, t.o.m. 2026-11-30. Omfattningen är mellan 10 och 20 %. Tillträde 2025-12-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Johannes Borgström (johannes.borgstrom@it.uu.se
) eller Lars-Åke Nordén (lars-ake.norden@it.uu.se
).
Välkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2025, UFV-PA 2025/2992.
