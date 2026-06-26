1-2 Handläggare till bidrag för kollektivtrafik (visstid), Naturvårdsverket
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2026-06-26
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Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Hos oss får du vara med och bidra i det viktiga arbetet för att nå vår vision – att skapa en bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer!
Vill du arbeta med ett nytt bidrag som stärker kollektivtrafiken och bidrar till hållbara transporter? Då ska du söka jobbet som handläggare hos oss!
Ett tillfälligt statsbidrag införs i syfte att sänka priser i kollektivtrafiken hösten 2026. Naturvårdsverket ansvarar för genomförandet tillsammans med landets regioner.
Tjänsterna är placerade på Enheten för bidrag och kontroll inom avdelningen för utveckling, digitalisering och verksamhetsstöd. Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som handläggare arbetar du i flera delar av handläggningsprocessen, bland annat:
Registrera och hantera inkommande ansökningar
Granska och bedöma underlag
Handlägga och följa upp ärenden
Din kompetens
Krav för anställningen
Högskoleexamen med samhällsvetenskaplig inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av handläggning eller liknande administrativa arbetsuppgifter
Mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska, i såväl tal som skrift
Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
God vana att arbeta digitalt och i IT-baserade system
Meriterande
Erfarenhet av ärendehanteringssystem (t.ex. Iipax Case eller motsvarande)
Erfarenhet av bidrags- eller ärendehantering
Kunskap om processer för avvikelsehantering i bidragsärenden Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är strukturerad, noggrann och analytisk. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Vidare är du kommunikativ och har förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar.
Om anställningen
Tjänsterna är visstidsanställningar på heltid med placering i Stockholm eller Östersund. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning och möjlighet till distansarbete finns i viss utsträckning. Så ansöker du
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV.
Välkommen med din ansökan i form av CV senast den 6 juli 2026.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Anna Nygård, tf enhetchef. Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig myndighet för klimat- och miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av regeringen inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket driver och samordnar miljöarbetet i Sverige. Vi bidrar till ett robust och hållbart samhälle.
Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, resurseffektivitet, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning. Myndighetens ansvarsområden är integrerade i andra viktiga samhällsfrågor och bidrar därför till hela samhällets utveckling. Naturvårdsverket arbetar också för att stärka samhällets beredskap.
Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Naturvårdsverket
(org.nr 202100-1975), https://www.naturvardsverket.se/
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Naturvårdsverket Jobbnummer
9981904