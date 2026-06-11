1 st lärare till vår fjärrundervisning i Nordsamiska 50-70 %
Sameskolstyrelsen / Grundskollärarjobb / Jokkmokk Visa alla grundskollärarjobb i Jokkmokk
2026-06-11
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Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet och har sitt kansli med skolchef, controllers, HR och handläggare i Jåhkåmåhkke.
Sameskolan är en skolform likvärdig grundskolan med undervisning från förskoleklass till årskurs 6. Utgångspunkt för undervisningen är den samiska kulturen och det samiska språket enligt läroplan för sameskolan. Sameskolstyrelsen bedriver efter överenskommelse med respektive kommun även förskola. Sameskolstyrelsen har verksamhet i Giron, Gárasavvon, Váhtjer, Jåhkåmåhkke och Dearna.
Sameskolstyrelsen anordnar fjärrundervisning i de samiska språken och stödjer utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Planera lektioner i de Nordsamiska språket utifrån målen i kursplanen. Undervisa elever i samiska via dator på distans Ingå i ett arbetslag, där ni tillsammans utvecklar fjärrundervisningen vad gäller ex betygsättning och bedömning. Utveckla digitala metoder och läromedel. Hålla kontakter med elevens skola. Kunna ta lektioner vid kollegas frånvaro. Vara behjälplig vid schemaläggning av lektioner. Denna tjänst är på distans hos oss, du kan jobba hemifrånKvalifikationer
För att lyckats väl i tjänsten så krävs att du har läst samiska på universitetsnivå och har goda kunskaper i samiska i både tal och skrift. Du har en positiv människosyn och har en förmåga att skapa goda relationer och förebygga och lösa konflikter. Att du har en god samarbetsförmåga är ett krav. Du kan arbeta självständigt samtidigt som du trivs bra med att arbeta i team. Vidare kräver arbetsuppgifterna att du arbetar i Googles funktioner som Classroom, Hangout och Drive. Som medarbetare på Sameskolstyrelsen får du möjlighet att jobba med att revitalisera och stärka det samiska språket, utveckla en ny verksamhet med ny modern teknik och lärplattformer.
Du har lärarexamen Mycket goda kunskaper i Nordsamiska. Gärna erfarenhet från tidigare undervisning. Meriterande om du kan flera av det samiska språken. Goda kunskaper i användning av digitala verktyg.
Vi söker dig som har en dokumenterad god samarbetsförmåga. Vi kommer lägga stor vikt på personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-09-01 , upphör: 2026-12-18 .
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Sameskolstyrelsen tillämpar individuell lönesättning.
Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregistret innan anställning.
Du som har skyddade personuppgifter har möjlighet att skicka din ansökan med posten eller genom att kontakta myndighetens personalhandläggare på tel: 0971/442 08. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "126/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sameskolstyrelsen
(org.nr 202100-4631)
Box 155 (visa karta
)
962 24 JOKKMOKK Arbetsplats
Sameskolstyrelsen Kontakt
Verksamhetsledare för fjärrundervisning
Katarina Päiviö Klemensson katarina.paivio.klemensson@sameskolstyrelsen.se 0971-442 11 Jobbnummer
9959110