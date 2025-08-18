1 st. Grundskolelärare / Oahpaheaddji, Gällivare sameskola
Sameskolstyrelsen, Gällivare sameskola
2025-08-18
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
Sameskolstyrelsen har verksamhet i Giron, Gárasavvon, Váhtjer, Jåhkåmåhkke och Dearna.
Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet och har sitt kansli med skolchef, controllers, HR och handläggare i Jåhkåmåhkke.
Sameskolan är en skolform likvärdig grundskolan med undervisning från förskoleklass till årskurs 6. Utgångspunkt för undervisningen är den samiska kulturen och det samiska språket enligt läroplan för sameskolan. Sameskolstyrelsen bedriver efter överenskommelse med respektive kommun även förskola. Sameskolstyrelsen har verksamhet i Giron, Gárasavvon, Váhtjer, Jåhkåmåhkke och Dearna.
Sameskolstyrelsen anordnar fjärrundervisning i de samiska språken och stödjer utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med skolans styrdokument och utifrån det samiska perspektivet individuellt och i arbetslag.
Du deltar aktivt i att utveckla framgångsrika lärmiljöer tillsammans med övriga på skolan.
Att tillsammans med skolans personal delta i övrigt arbete på skolan.Kvalifikationer
Lärarexamen med giltig lärarlegitimation.
Du behärskar nordsamiska, muntligt och skriftligt. Har god kännedom inom den samiska kulturen.
Du har en positiv människosyn och har förmåga att skapa goda relationer samt förmåga att förebygga och lösa konflikter.
Du är noggrann, flexibel och lyhörd för elevernas behov och tycker det är roligt att arbeta med barn och unga.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Du har dokumenterad samarbetsförmåga.
ÖVRIGT
Sameskolstyrelsen tillämpar individuell lönesättning.
Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregistret innan anställning.
Du som har skyddade personuppgifter har möjlighet att skicka din ansökan med posten eller genom att kontakta myndighetens personalhandläggare på tel: 0971/442 08. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "166/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sameskolstyrelsen
(org.nr 202100-4631) Arbetsplats
Sameskolstyrelsen, Gällivare sameskola Kontakt
Skolchef
AnnaKarin Länta skolchef@sameskolstyrelsen.se 0971-44204 Jobbnummer
9462716