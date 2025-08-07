1 st Barnskötare 100% till Skierri förskola
2025-08-07
Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet och har sitt kansli med skolchef, controllers, HR och handläggare i Jåhkåmåhkke.
Sameskolan är en skolform likvärdig grundskolan med undervisning från förskoleklass till årskurs 6. Utgångspunkt för undervisningen är den samiska kulturen och det samiska språket enligt läroplan för sameskolan. Sameskolstyrelsen bedriver efter överenskommelse med respektive kommun även förskola. Sameskolstyrelsen har verksamhet i Giron, Gárasavvon, Váhtjer, Jåhkåmåhkke och Dearna.
Sameskolstyrelsen anordnar fjärrundervisning i de samiska språken och stödjer utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning.
Som barnskötare i förskolan medverkar du för att driva och utveckla och dokumentera det pedagogiska arbetet i enighet med förskolans läroplan och verksamhetsidé. Tillsammans med dina kollegor planerar, dokumenterar, genomför, utvärderar, reflekterar och analyserar du utifrån verksamheten i förhållande till barns utveckling och lärande samt det samiska perspektivet individuellt och i arbetslag. Du deltar aktivt i att utveckla framgångsrika lärmiljöer tillsammans med övriga på förskolan. Att tillsammans med personal delta i övrigt arbete på
förskolan. Barnskötaren deltar i lek, rörelse och aktiviteter samt är behjälplig vid måltider, påklädning och sovstunder. En stor del av verksamheten bedrivs utomhus på förskolans gård, både vintertid och på barmark. Som barnskötare har du tillsynsansvar för barnen och måste kunna röra dig obehindrat även utanför uppskottade gångvägar. Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret men även barnskötaren är delaktig i den pedagogiska planeringen. Dokumentation samt planering av olika inom- och utomhusaktiviteter är viktiga delar av arbetet.Kvalifikationer
Du är utbildad barnskötare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du behärskar samiska, både muntligt och skriftligt.
Du är väl förtrogen med Läroplanen för förskolan
Du tycker om att vara ute och använda naturen som utgångspunkt i barns lärande.
Du har erfarenhet av pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.
Du är positiv och trygg som person.
Du kan arbeta självständigt och har lätt att skapa goda relationer med barn och vuxna.
Du ser barn som kompetenta och resursrika individer.
Du bidrar till förskolans värdegrundsarbete genom ett demokratiskt förhållningssätt som
uppmuntrar till inflytande och samspel.
Du ser IT som en naturlig del i arbetet tillsammans med barnen och som ett hjälpmedel i det
systematiska kvalitetsarbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med barn som av olika skäl behöver
särskilt stöd i sin utveckling.
Du har en positiv människosyn och har förmåga att skapa goda relationer samt förmåga att
förebygga och lösa konflikter.
Du är noggrann, flexibel och lyhörd för barnens behov och tycker det är roligt att arbeta med
barn och unga.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har en dokumenterad
god samarbetsförmåga.
Sameskolstyrelsen tillämpar individuell lönesättning.
Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregistret innan anställning.
Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregistret innan anställning.
Sameskolstyrelsen, Skierri förskola
Rektor
Inger Helene Fankki
