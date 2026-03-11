1 st 75% Kock/köksbiträde till Sameskolan i Gällivare
Sameskolstyrelsen, Gällivare sameskola / Restaurangbiträdesjobb / Gällivare Visa alla restaurangbiträdesjobb i Gällivare
2026-03-11
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sameskolstyrelsen, Gällivare sameskola i Gällivare
Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet och har sitt kansli med skolchef, controllers, HR och handläggare i Jåhkåmåhkke.
Sameskolan är en skolform likvärdig grundskolan med undervisning från förskoleklass till årskurs 6. Utgångspunkt för undervisningen är den samiska kulturen och det samiska språket enligt läroplan för sameskolan. Sameskolstyrelsen bedriver efter överenskommelse med respektive kommun även förskola. Sameskolstyrelsen har verksamhet i Giron, Gárasavvon, Váhtjer, Jåhkåmåhkke och Dearna.
Sameskolstyrelsen anordnar fjärrundervisning i de samiska språken och stödjer utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning.Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Du planerar och tillreder måltider för skola och förskolan. Du arbetar för att skapa positiva måltidsupplevelser med fokus på samisk kultur och tradition samt hållbar utveckling. I ditt arbete planerar, dokumenterar, utvärderar och kvalitetssäkrar du verksamheten fortlöpande. I dina arbetsuppgifter ingår att måltidsplanera, beställa mat. Du har stora möjligheter att påverka ditt arbete genom att vara med och utveckla vår verksamhet. I arbetslaget reflekterar du tillsammans med dina kollegor kring verksamheten och gemensamt ansvarar ni för att driva och utveckla arbetet utifrån styrdokument samt gemensamma mål och riktlinjer inom Sameskolstyrelsen. Kvalifikationer
Du har en utbildning i yrket och erfarenhet av att jobba självständigt, passar tider och har god service som du skall servera maten till. Vi ser gärna att du talar samiska och har goda kunskaper i den samiska kulturen. God samarbetsförmåga
ÖVRIGT
Sameskolstyrelsen tillämpar individuell lönesättning.
Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregistret innan anställning.
Du som har skyddade personuppgifter har möjlighet att skicka din ansökan med posten eller genom att kontakta myndighetens personalhandläggare på tel: 0971/442 08. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "36/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sameskolstyrelsen
(org.nr 202100-4631) Arbetsplats
Sameskolstyrelsen, Gällivare sameskola Kontakt
Rektor
Charlotte Pittja rektor.gallivare@sameskolstyrelsen.se 0970-10248 Jobbnummer
9789434