1 st 100 % Asttuáigibargi / Fritidspedagog, resurs sameskolan Kiruna
Sameskolstyrelsen, Kiruna sameskola / Pedagogjobb / Kiruna Visa alla pedagogjobb i Kiruna
Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet och har sitt kansli med skolchef, controllers, HR och handläggare i Jåhkåmåhkke.
Sameskolan är en skolform likvärdig grundskolan med undervisning från förskoleklass till årskurs 6. Utgångspunkt för undervisningen är den samiska kulturen och det samiska språket enligt läroplan för sameskolan. Sameskolstyrelsen bedriver efter överenskommelse med respektive kommun även förskola. Sameskolstyrelsen har verksamhet i Giron, Gárasavvon, Váhtjer, Jåhkåmåhkke och Dearna.
Sameskolstyrelsen anordnar fjärrundervisning i de samiska språken och stödjer utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning.
Planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med styrdokument och utifrån det samiska perspektivet individuellt och i arbetslag.
Du deltar aktivt i att utveckla framgångsrika lärmiljöer tillsammans med övriga på skolan. Kvalifikationer
Du behärskar nordsamiska, både muntligt och skriftligt.
Du har en positiv människosyn och har förmåga att skapa goda relationer samt förmåga att förebygga och lösa konflikter.
Du är noggrann, flexibel och lyhörd för elevernas behov och tycker det är roligt att arbeta med barn och unga. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Du har dokumenterad samarbetsförmåga.
ÖVRIGT
Sameskolstyrelsen tillämpar individuell lönesättning.
Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregistret innan anställning.
Du som har skyddade personuppgifter har möjlighet att skicka din ansökan med posten eller genom att kontakta myndighetens personalhandläggare på tel: 0971/442 08. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "224/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sameskolstyrelsen
(org.nr 202100-4631) Arbetsplats
Sameskolstyrelsen, Kiruna sameskola Kontakt
Rektor
Marit Sikku Trägård rektor.kiruna@sameskolstyrelsen.se 0980-817 74 Jobbnummer
