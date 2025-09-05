1 Socialsekreterare till Enheten för myndighet, barn och familj.
Gislaveds Socialförvaltning söker
1 stycken Socialsekreterare till Enheten för myndighet, barn och familj.
Pga föräldrarledighet söker vi nu en ny medarbetare.
Tjänsten: 1 års vikariat.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Enheten för myndighet, barn och familj söker 1 socialsekreterare för arbete med barn och unga upp till 21 år och deras föräldrar. Som socialsekreterare kommer du att utreda barn och ungas situation och behov av stöd samt följa upp beslutade insatser. Gillar du att vara "spindeln i nätet" är detta ett jobb för dig.
Arbetet utgår från både SoL och LVU. Verksamheten leds av gruppledare och enhetschef. Vi arbetar enligt BBIC (barns behov i centrum) och målet är att bedriva ett kvalitativt gott socialt arbete byggt på kunskap, kontinuitet, delaktighet och helhetssyn.
Vi kan erbjuda utmanande och utvecklande arbetsuppgifter inom ramen för en stödjande kultur. Enheten består av enhetschef, 3 gruppledare samt 25 socialsekreterare varav 7 socialsekreterare och 1 gruppledare är inom familjehemsvården fördelat på 3 familjehemssekreterare och 4 barnsekreterare.
För att skapa arbetsglädje och god kvalitet i arbetet samt en bra arbetsmiljö arbetar du tillsammans med kollegor som har en bred kompetens och som gärna hjälper varandra. Vi är engagerade och ser det som en självklarhet att arbeta med den enskildes behov i fokus. För oss är det viktigt att utvecklas, med ett aktivt medarbetarskap samt tillitsbaserat ledarskap vill vi att du ska vara med och bidra till att förbättra vår verksamhet. Vi är en arbetsplats där våra medarbetare trivs, mår bra och utvecklas, vilket syns i våra kontinuerliga medarbetarenkäter.Kvalifikationer
Du är utbildad socionom eller annan utbildning som bedöms likvärdig för myndighetsutövande arbete avseende barn och unga. Meriterande är det om du har erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning inom målgruppen barn och ungdom. Du har en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Har du likvärdig utbildning men behöver läsa upp någon enstaka kurs löser vi detta om du är rätt person.
Du har förmågan att analysera komplexa problem, se sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser samt anpassar dina handlingar därefter. Du ser möjligheter i förändringar och bidrar med nya idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du ser verksamheten i ett helhetsperspektiv, kan koppla ihop helhet och delar, framtid och nutid. Vi vill att du kan ta initiativ, sätta igång aktiviteter och uppnå resultat. Du har också en förmåga att på egen hand strukturera ditt arbete och prioritera bland de arbetsuppgifter som ska utföras genom att fokusera på rätt saker när det händer mycket runt omkring.
Vi söker dig som lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har förmågan att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor och du behöver vara lugn och stabil samt visa mod i svåra situationer.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
B-körkort är ett krav.
VAD ERBJUDER VI:
• En stark gruppkänsla med engagerade kollegor.
• Bra arbetstider
• Möjlighet till distansarbete.
• Konkurrenskraftiga löner.
• Extern handledning.
• Kompetensutveckling genom yrkesresan, tex svåra samtal, fördjupning LVU mm.
• Betald semester från första anställningsåret.
• Gratis bad på kommunens badanläggning samt rabatt på gymkort.
• Gratis parkering på arbetsplatsen.
• Mycket bra personalklubb samt intern trivselgrupp.
INFORMATION om tjänsterna kan lämnas av enhetschef Dan Sundberg, gruppledare Sanna Weidman, gruppledare Atdhetare Bilalli, telnr. 0371-81000 vxl.
VÄLKOMMEN med din ansökan senast 250930
