1 planerare till Fruängen och 1 planerare till Älvsjö hemtjänst
Stockholms kommun / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-01-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Välkommen till Hägersten-Älvsjö hemtjänst.
Här bedriver vi den kommunala hemtjänsten i vår stadsdel. Enheten består av 200 medarbetare och personalen är indelade i fem arbetsteam med placering i olika geografiska områden.
Vi är en glad, positiv och trevlig arbetsgrupp där vi hjälps åt och värdesätter vår arbetsmiljö högt. Vårt arbetssätt präglas av respekt och ett gott samarbete mellan medarbetare. Hos oss jobbar vi alltid för en jämställd arbetsplats där alla skall känna sig välkomna och respekterade.
Vi erbjuder
Hägersten-Älvsjö hemtjänst är beläget i centrala Fruängen/ Älvsjö med närhet till kollektivtrafik, trevliga lokaler, centrum och grönska. Hos oss kommer du erbjudas ett spännande och värdefullt arbete där våra kunder alltid står i centrum. Vi vill ge de den bästa omvårdnaden.
Som Planerare hos oss får du möjlighet att utvecklas i din roll. Du kommer erbjudas utbildningar och ha ett eget ansvarsområde som ombud. I din roll ges du stor möjlighet att påverka verksamheten och du kommer delta i enhetens lokala ledningsgrupp
Du har rätt till friskvårsbidrag subventionerade friskvårds aktiviteter. Här kan du läsa mer om vad Stockholms stad erbjuder för Förmåner
Din roll
Som Planerare på Fruängen-Älvsjö hemtjänst har du en central roll i verksamheten.
• Du ansvarar för att medarbetarna får de bästa förutsättningarna som behövs för
att ge kunderna god omvårdnad och social omsorg inom ramen för deras
biståndsbeslut.
• Du arbetar utifrån våra mål som avser att skapa delaktighet,
självbestämmande och trygghet för kunder inom hemtjänsten.
• Du ska hantera schemaläggning och bemanning i systemet Medvind.
• En av de huvudsakliga arbetsuppgifterna är att ansvara för den dagliga
insatsplaneringen, både på lång samt kort sikt.
• Du använder dig av vårt planeringsverktyget schemos (lapscare).
• Du har en kontinuerlig dialog med våra kunder och deras anhöriga, medarbetare
samt interna och externa samarbetspartners, som exempelvis
biståndshandläggare.
• Du gör hembesök hos nya kunder och arbetar hos befintliga kunder vid behov.
• Tjänsten innefattar att stötta medarbetarna i arbetet med social dokumentation, följa upp samt utvärdera olika resultat.
• Du har gruppmöten med medarbetarna där ni går igenom
kunder och förhållningssätt.
• Som planerare kommer fokus vara att både tänka och agera utifrån
kostnadseffektiva arbetssätt med verksamhetens kvalitet och ekonomi i åtanke.
Din kompetens och erfarenhetPubliceringsdatum2026-01-27Kvalifikationer
• God datorvana av planeringssystem.
• Behärska det svenska språket i tal och skrift.
• Tidigare arbete i hemtjänst med fokus på samordning/planering.
• Undersköterskeutbildning
Meriterande
• Tidigare arbete i hemtjänst med fokus på samordning/planering.
• Annan relevant utbildning inom serviceinriktad vård/omsorgsplanering.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är flexibel, strukturerad och trivs i rollen med att koordinera och planera. För att lyckas i din roll behöver du ha lätt för att skapa goda relationer och samarbeta med andra. Arbetet är periodvis stressigt vilket kräver att du kan prioritera och ibland fatta snabba beslut.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/117". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning. Kontakt
Ruth Donoso Umatino 08-50821517 Jobbnummer
9706000