1 kvinnlig personlig assistent sökes till mindre tjänst - Karlsborg
Skaraborgsassistans Ekonomisk fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlsborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlsborg
2025-11-13
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skaraborgsassistans Ekonomisk fören i Karlsborg
, Tibro
, Hjo
, Töreboda
, Skövde
eller i hela Sverige
Vi söker nu en personlig assistent till en kvinna som bor med sin man i hus utanför Karlsborg.
I arbetsuppgifterna ingår matlagning, att finnas till hands, vara med vid aktiviteter och hjälpa till med div. vardagliga sysslor. Bland hennes intresse finns b la djur, körsång och speedway.
Du som söker är kvinna och vi värdesätter att du är lyhörd och pålitlig. Du har förståelse i hur det är att jobba hemma hos någon samt kunna anpassa dig till olika situationer. Din personliga lämplighet, och att ni trivs tillsammans är viktigt. För att kunna ta sig till och från arbetet behöver du ha bil och körkort. Då det finns katt så kan du inte vara pälsdjursallergier.
1 tjänst 40% med schemalagd arbetstid, torsdag 07:30-15:30 och fredag 08:00-16:00.
Då det är en mindre tjänst passar det kanske bra att kombinera med annan sysselsättning eller studier.
Kollektivavtal Personlig assistent Fremia - Kommunal.
Varmt Välkommen med din ansökan märkt "KA" senast 2025-12-13 till arbetsgivaren via e-post: info@skaraborgsassistans.com
Endast kandidater som blir aktuella för intervju kommer att bli kontaktade.
Vi efterfrågar referenser.
SkaraborgsAssistans är ett brukarkooperativ som ägs och drivs av medlemmarna själva helt utan vinstintresse. Vi är idag 46 medlemmar med ca 280 personliga assistenter och vi är själva arbetsledare för våra egna assistenter medan SkaraborgsAssistans har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret. Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: info@skaraborgsassistans.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""KA"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skaraborgsassistans Ekonomisk fören
, http://www.skaraborgsassistans.com
546 91 KARLSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SkaraborgsAssistans Jobbnummer
9603412