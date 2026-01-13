1.e socialsekreterare våld i nära vuxen och Kriscentrum
Uddevalla Kommun / Socialsekreterarjobb / Uddevalla Visa alla socialsekreterarjobb i Uddevalla
2026-01-13
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddevalla Kommun i Uddevalla
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Enheten mot våld i nära relationer i Uddevalla kommun utökas nu och därmed
söker vi en ny medarbetare i form av 1.
e socialsekreterare till våld i nära vuxen (myndighetsutövning) samt Kriscentrums samtals mottagning. I tjänsten ingår även att handlägga anmälningar och ansökningar gällande våld i nära relationer för vuxen.
Om verksamheten
Enheten mot våld i nära relationer är en av sex enheter inom avdelning barn och unga. Enheten består av Kriscentrum som är en samtals mottagning för våldsutsatta och våldsutövande barn, unga och vuxna. Vidare ingår Barnahus Fyrbodal/Uddevalla som en av tre filialer i Fyrbodal som arbetar i samarbete med polis, åklagare, BUP och socialtjänst när det finns misstanke om att barn kan vara utsatta för brott, Vingen skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn samt socialsekreterare för vuxen- våld i nära relationer.
Enheten består av 11 medarbetare och en verksamhetsnära enhetschef.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Du kommer att leda och fördela det dagliga arbetet för socialsekreterare som arbetar med vuxna inom området samt för Kriscentrums kuratorer. Du kommer hålla i gruppmöten för de båda grupperna som sker varje vecka på olika tider. Du kommer också fungera som ett metodstöd till berörd personal i rollen som 1.e socialsekreterare.
Arbetsuppgifterna för Kriscentrum kuratorer är att ha stödsamtal med våldsutsatta och våldsutövande barn, unga och vuxna. I arbetsuppgifterna ingår också att tillsammans med kollegor på enheten kunna ge utbildning gällande våld i nära relationer t ex på skolor, inom hälso- och sjukvård eller där det efterfrågas kunskapshöjande insatser.
Vi skall vara en lätt tillgänglig socialtjänst enligt gällande lagstiftning och det innebär bland annat att synas ute i samhället och sprida kunskap om våld i nära relationer till alla åldersgrupper.
Gällande myndighetsutövning våld i nära relationer handlägger idag två socialsekreterare anmälningar och ansökningar gällande behov av skydd och stöd.
Denna tjänst innebär en utökning för att handlägga våld i nära ärenden med en deltid.Kvalifikationer
Du skall ha lämplig högskoleutbildning såsom socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är ett krav att du har kunskap om våld i nära relation och erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen. Meriterande är om du har andra vidareutbildningar och också arbetat som kurator inom området våld i nära relationer.
Arbetet ställer krav på att du är trygg i din person. Utöver det vill vi att du är strukturerad och kan arbeta självständigt och professionellt i samarbete. Du ska ha ett gott bemötande samt kunna uttrycka dig väl både i tal och skrift.
__________________________
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell.
Belastningsregisterkontroll genomförs vid samtliga anställningar inom socialförvaltningen.
För anställningar inom HVB-verksamhet begärs utdraget HVB-hem.
För anställningar inom verksamheter som riktar sig till barn med funktionsnedsättning begärs utdragen barn med funktionsnedsättning samt kontroll av egna uppgifter.
För övriga anställningar inom socialförvaltningen begärs utdraget Kontroll av egna uppgifter.
Om utdraget inte är digitalt ska det tas med i oöppnat kuvert i samband med kontrollen.
Belastningsregistret - begära utdrag www.polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdf
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/646". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enheten mot våld i nära relationer , Kontakt
Sandra Lindholm 0522-697929 Jobbnummer
9680722