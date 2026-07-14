1.Cyberförsvarsförbandet söker infrastrukturtekniker
Försvarsmakten / Supportteknikerjobb / Enköping Visa alla supportteknikerjobb i Enköping
2026-07-14
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1.Cyberförsvarsförbandet (1.CFF) är en del av Försvarsmaktens förmåga till väpnad strid i cyberdomänen. Vi försvarar Försvarsmaktens ledningsstödssystem genom både proaktiv uppsökande verksamhet och reaktiv hantering av IT-säkerhetsincidenter. Våra dimensionerade motståndare har stora resurser och hög kompetens vilket ställer höga krav på oss som ska skydda systemen. Då förbandets verksamhet innebär hantering av skarpa insatser kommer du att vara en viktig spelare i att försvara Sverige och stärka vår samlade förmåga inom cyberdomänen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som infrastrukturtekniker kommer du att arbeta med att säkerställa en stabil, säker och fungerande IT-miljö. En stor del av arbetet består av drift, övervakning och felsökning av server – och nätverksmiljöer. Du arbetar löpande med kommunikations- och nätverksinfrastruktur, vilket innebär att du kan vara delaktig i beställningar, konfigurering, uppföljning och dokumentation av förbindelser.
Arbetet innebär att du kommer i kontakt med skyddsvärda system och information. Det är därför viktigt att du har ett högt säkerhetsmedvetande samt förmåga att förstå vikten av sekretess i det dagliga arbetet.
Kvalifikationer
Erfarenhet av felsökning inom WAN-, LAN – och internetsförbindelser
God kunskap av linux-baserade serversystem
Erfarenhet av dokumentation och utveckling av IT-miljöer
Erfarenhet inom övervakning och dokumentation av förbindelser och nätverk
Goda kunskaper i Bash / Python.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Dokumenterad arbetslivserafenhet från IT-support, servicedesk eller driftmiljö
Erfarenhet av incidenthantering inom IT-miljöer
Erfarenhet av projektarbete
Arbetslivserfarenhet av militär och – eller statlig verksamhet
Intresse för ny teknik och omvärldsbevakning inom IT-infrastruktur
Vad vi erbjuder dig
Vi kan erbjuda dig meningsfulla arbetsuppgifter och ett högre syfte i att vara en del av totalförsvarsfamiljen och försvara Sverige. Möjlighet att bredda din kompetens både inom ditt eget område samt för förbandet i stort. Du ges utrymme till att lösa de tilldelade uppgifterna till den nivån som krävs och lägga tiden som behövs för att lösa dina uppgifter på bästa sätt. En arbetsplats som präglas av en familjekänsla, gemenskap och stark tilltro till medarbetaren och dess kompetens.
Tid, möjlighet och verktyg för att kunna leverera resultat i dina arbetsuppgifter.
Årlig utbildningsplan som du själv har stor påverkan på, för att fördjupa din kompetens.
Kompetenta och drivna kollegor som jobbar mot ett gemensamt syfte.
Möjlighet att träna upp till 3 timmar i veckan under arbetstid. Hos oss är träning en arbetsuppgift.
Arbetet sker på plats men vi lägger mycket fokus på att du ska ha en bra balans mellan arbete och privatliv, där du har möjlighet till flexibel arbetstid.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är initiativtagande och engagerad och som gärna tar egna beslut när du ser behov eller möjlighet till förbättring. Du tycker om att driva arbetet framåt där du gärna bidrar med egna idéer och lösningar. Du är självgående och ansvarstagande, vilket innebär att du kan planera och strukturera ditt arbete på egen hand samtidigt som du ser till att dina uppgifter blir genomförda. Vidare ser vi gärna att du är kreativ och har ett intresse för att utveckla arbetssätt, hitta smartare lösningar såväl i både processer som tekniska miljöer. Du upplever dig själv som nyfiken där du tycker om att lära dig nya saker och ser förändring som någonting positivt.
Arbetsuppgifterna inom förbandet kan ibland med kort varsel förändras. Det kräver att du är flexibel och har en fallenhet att prioritera uppgifter, kombinerat med att du behöver behålla ditt lugn och ett gott humör även under perioder av hög arbetsbelastning. Vi värdesätter din förmåga att vara en lagspelare och din nyfikenhet att utvecklas tekniskt.
Personliga egenskaper kommer att väga tungt i urvalet för denna tjänst, tillsammans med bedömningen av dina tekniska kunskaper.
Övriga krav
Befattningen omfattas av sekretess så vi uppmanar dig att vara restriktiv i din kommunikation angående att du sökt tjänsten
För anställning vid Försvarsmakten krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Tjänsten har kombattantstatus vilket innebär att du skall kunna hantera och bruka vapen. Denna utbildning får du hos oss.
En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Urvalsprocessen kommer att kompletteras med flertalet intervjuer och tester. Mer Information om detta kommuniceras vid en eventuell första intervju.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas för dig som f n inte är anställd inom Försvarsmakten.
Placeringsort: Enköping
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta: mailto:1.cff-rekrytering@mil.se
Välkommen in med din ansökan senast den 25 augusti. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev där du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav.
Ansökan skickas till: mailto:1.cff-rekrytering@mil.se
, ange referens "2617" på din ansökan.
Obs. Ansökningsanvisningen nedan är felaktig använd mailen enligt instruktionerna ovan.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -----------------------------------------------------Information om det rekryterande förbandet:I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
754 39 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10002194