1. Cbrn-Kompaniet Söker Cbrn-Soldater
Försvarsmakten / Militärjobb / Umeå Visa alla militärjobb i Umeå
2025-10-01
1.CBRN-kompaniet söker drivna individer för anställning som CBRN-soldater.
Vilka är vi? Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) i Umeå är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot CBRN-händelser - kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. 1.CBRN-kompaniet är Försvarsmaktens främsta resurs inom CBRN-området och vår personal tränas för att kunna lösa uppgifter med hög grad av komplexitet, till vardags såväl som vid kris och krig. Utöver beredskap och insatser leder kompaniet även värnpliktsutbildning för att krigsplacera soldater i armén, marinen och flygvapnet.
Det vi kan erbjuda är en varierande vardag där du kan använda ditt driv och engagemang för att göra skillnad. Dessutom är förutsättningarna goda för dig som på sikt är intresserad av en fortsatt karriär som chef eller officer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter som CBRN-soldat
• Övningar och träning för att bygga djup kunskap inom ditt specialistområde.
• När tillräcklig utbildningsståndpunkt uppnåtts: Beredskap för nationella och internationella insatser med kort inställelsetid.
• Fördjupa och bredda din kompetens inom CBRN-området eller andra soldatrelaterade områden såsom fordonstjänst, närkamp, skjututbildning samt sjukvårdsutbildning.
• Planera och leda utbildning av värnpliktiga samt kollegor inom dina kompetensområden.
KRAV
Kvalifikationer
• Godkänd militär grundutbildning (värnplikt/GU) med betyg lägst JA-2-2.
• Uppfyller krav enligt FMFysS nivå 2 (Multitest 175p & fälttest 2 km på 13:30). Kraven ska klaras senast under provanställningen.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är lösningsorienterad och ansvarstagande. Du ska ha god förmåga att jobba i grupp och mot gemensamma målsättningar. I din yrkesroll är du flexibel och kan hantera uppkomna arbetsuppgifter självständigt och tillsammans med dina arbetskamrater. Du är engagerad i ditt arbete och tar ansvar för att lösa uppgifter och leverera ett gott resultat.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• B-körkort
• Godkänd militär grundutbildning med CBRN-inriktning
• Tidigare tjänstgöring som GSS/K
• Godkänd gruppbefälsutbildning
• Naturvetenskaplig utbildning
• Militära förarbevis terrängbil och lastbil
• För tjänsten övrig relevant erfarenhet
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
ÖVRIGT
Nivå: OR1-5
Anställningsform: Anställningen sker som GSS/K (Gruppbefäl, soldater och sjömän) med stöd av lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar. Försvarsmakten tillämpar provanställning i 6 månader och därefter anställning upp till 8 år med möjlighet till förlängning i 4år.
Arbetsort: Umeå
Fystester genomförs innan påbörjad anställning.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Peter Nilsson
Fackliga företrädare
OFR/O: Mikael Mosten
Samtliga kontaktpersoner nås via växelnummer: 010-827 55 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för respektive befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot strålning, smitta och gift så kallade CBRN-händelser. Enheten utvecklar inte bara Försvarsmaktens förband inom området utan säkerställer också förmågan vid Försvarsmaktens övriga delar. SkyddC arbetar därför med både utbildning och utvecklingsfrågor samt ansvarar för att vidmakthålla nationell och internationell beredskap på området. Centrumets funktion är försvarsgemensam vilket innebär ett löpande samarbete med ett antal myndigheter inom vårt sakområde. Vid SkyddC arbetar drygt 140 civilt och militärt anställda. Budgeten för enheten omsluter cirka 140 miljoner kronor per år.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
